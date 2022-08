Gioco, partita e incontro: arriva Tennis Manager 2022

È un mese importante per il tennis. Quando ci avvicniamo al terzo Slam della stagione, lo Us Open che si giocherà sul cemento del Flushing Meadows di New York, Rebound Cg ha lanciato sul mercato Tennis Manager 2022. Il realistico manageriale tennistico mette i giocatori in controllo della loro accademia di tennis virtuale. In Tennis Manager 2022, i giocatori potranno condurre la propria accademia di tennis dagli umili inizi del circuito junior fino alla ribalta del circuito professionistico e la fama mondiale. Tutto sarà reso possibile attraverso allenamenti e la partecipazione a oltre 2.000 tornei. Il team di Rebound Cg ha provato a infondere tutto il suo amore per il tennis nella realizzazione del gioco, che parte dalle solide basi del successo del primo capitolo e introduce una serie di grandi novità.