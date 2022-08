Gamers8, dietro le quinte dell’evento in Arabia Saudita

Un evento che inevitabilmente ha attirato tanta attenzione. Si avvia verso la conclusione il Gamers8, festival ideato dai creatori di Gamers Without Borders. Al centro della scena ci sono finiti esports e videogiochi, mentre le competizioni sono andate in scena al Boulevard Riyadh City di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. Per l’occasione sono stati distribuiti una serie di inviti alle maggiori organizzazioni mondiali. Quattro, invece, i titoli scelti per le competizioni: Fortnite, Dota 2, Rocket League, Pubg Mobile e Rainbow Six Siege. A trionfare nel torneo del videogioco di casa Ubisoft, i Bds di Stéphane “Shaiiko” Lebleu, che in finale hanno mandato al tappeto il Team Falcons (organizzazione saudita, ndr) per tre mappe a zero. Tra i protagonisti dell’evento di Siege, intanto, anche un italiano. Il suo nome è Simone Ungaro e ci ha raccontato una serie di particolari

Simone, partiamo dall’inizio: cos'è il Gamers8?

“Gamers8 è un evento organizzato dal Governo Saudita tramite Safei e Savy Gaming Group, la controllata che possiede Esl e Faceit da inizio anno. L’evento di per sé è stato gestito da Esl e non da Faceit. Grazie ai soldi investiti nel progetto sono riusciti a creare un’esperienza unica per i giocatori”.

Qual era, invece, il tuo ruolo nella manifestazione?

“Io ho svolto il ruolo di referee per Rainbow Six Siege. In particolare, il nostro compito è stato quello di aiutare i player nel setup dei computer e poi quello di vigilare sulla competizione”.

C’è un aneddoto che ricordi in particolare dell’evento?

“Durante i match dei Falcon, ovvero la squadra di casa, c’era una tifoseria organizzata proprio come una curva da stadio e un capo ultras che gestiva il gruppo con i cori. È la cosa che più mi è rimasta impressa”.

Sono emerse delle criticità o tutto è andato per il verso giusto?

“Tutto è andato per il verso giusto, non ci sono stati dei problemi. Anche i player sono stati felici dell’evento. Per la questione legata alle donne, ho visto un tweet a riguardo, nel nostro staff avevamo diverse donne sia tra player manager che nella tv crew. Tra i talent, invece, non c’erano donne. Almeno non per Rainbow Six. Non so da cosa sia dovuta questa cosa”.