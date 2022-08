Arsenal e Konami, avanti insieme

Il calciomercato impazza non solo nel calcio reale, ma anche in quello virtuale. Destini legati da un doppio filo rosso, con Electronic Arts da una parte e Konami dall’altra. I publisher di Fifa ed eFootball continuano a contendersi le squadre più importanti del panorama calcistico mondiale. In realtà, qualche cambio di casacca c’è già stato. La Juventus , ad esempio, ha abbandonato il progetto eFootball per sposare Fifa.

L’accordo con l’Arsenal

C’è chi, però, ha deciso di muoversi nella direzione opposta. Il riferimento, ovviamente, è per l’Inter: i nerazzurri hanno firmato un accordo pluriennale con Konami ed eFootball. E chi ha deciso di dare continuità al progetto come l’Arsenal. L'accordo, iniziato nel luglio 2017, si estende ora a una partnership a lungo termine che si concretizzerà a partire dalla stagione 2022-23. Questa estensione vedrà l'Arsenal come uno dei club principali della serie eFootball di Konami, che rimarrà il partner ufficiale dell'Arsenal per i videogiochi calcistici. I kit del club e l'Emirates Stadium saranno presenti in eFootball. La squadra, inoltre, sarà interamente scansionata in 3D per una trasposizione definitiva tra vita reale e virtuali. L'Arsenal continuerà, inoltre, a partecipare a competizioni esports tra cui l'eFootball Championship Pro.

Le dichiarazioni di Konami

“È davvero emozionante – le parole di Naoki Morita, Konami Digital Entertainment European President - annunciare l'estensione di una partnership di così grande successo. L'Arsenal è un grande club e negli ultimi anni è stato parte essenziale del nostro roster. Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, esports e altre attivazioni è fantastico per Konami e per eFootball”