Lautaro meglio di Giroud? Fifa non ha dubbi

Una poltrona per quattro. Milan, Napoli, Inter e Juventus: saranno ancora loro con ogni probabilità a giocarsi lo scudetto. Un segnale di continuità come nella scorsa stagione, che inevitabilmente passa anche dai gol degli attaccanti. Da una parte c'è Victor Osimhen per il Napoli, dall'altra Dusan Vlahovic per la Juventus. Nella giornata di domani, però, toccherà a Olivier Giroud e Lautaro Martinez incrociare i loro destini. Nello scenografico San Siro con fischio d'inizio alle ore 18:00 in punto, infatti, domani andrà in scena il derby della Madonnina tra Milan e Inter.