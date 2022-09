Ferrari Velas Esports Series: il momento clou si avvicina

Mentre le Ferrari di Formula 1 faticano non solo a inseguire le Red Bull ma a tenere dietro persino le Mercedes, come dimostrato all’ultimo Gran Premio di Zandvoort nei Paesi Bassi, i simdriver migliori al mondo si stanno sfidando in questi giorni per conquistarsi un posto alle fasi finali delle Ferrari Velas Esports Series, la competizione di simracing dedicata agli amanti, sia amatoriali che professionisti , dei simulatori di guida. In particolare è Assetto Corsa di Kunos Simulazioni il videogioco scelto da Maranello su cui competere per il loro Campionato 2022. Le qualificazioni, sia per la regione Nord America che Europa, si stanno disputando nei giorni 6 e 7 settembre, con l’obiettivo di qualificarsi per le rispettive finali del 13 e 14 settembre, la settimana successiva, per guadagnare il pass per la Grand Final che si disputerà il 2 ottobre proprio in Italia dal vivo.

Diventare un pilota Ferrari

La Ferrari non è stata tra le prime scuderie a entrare nel mondo degli esports, dei videogiochi competitivi, ma nel momento in cui ha preso la decisione lo ha fatto con vera convinzione, promuovendo il settore e mantenendo stabilmente una propria sezione, anzi una vera e propria scuderia, esports. Scuderia che è pronta ad accogliere proprio il vincitore della Ferrari Velas Esports Series: chi si aggiudicherà il titolo di campione avrà infatti l’opportunità di far parte della Scuderia Ferrari Velas Esports. Quattro i circuiti su cui si sfidano i simdriver nelle qualificazioni: il circuito di Barcelona-Catalunya, di Austin - Circuit of the Americas, Spa-Francorchamps e l’Indianapolis Grand Prix Circuit. In particolare Austin e Indianapolis sono le ultime due piste recentemente aggiunte su Assetto Corsa Competizione, mentre le macchine utilizzate sono la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 e la Ferrari 488 Challenge Evo.

Tutto in diretta

Tra ospiti d’eccezione come Carlos Sainz e Charles Leclerc, ma anche Maya Weug, prima donna pilota all’interno della Ferrari Driver Academy e partecipante al Campionato Italiano F4, tutte le gare sono trasmesse in diretta su Twitch, la più popolare piattaforma di live-streaming al mondo, nel 2014 comprata da Amazon per quasi 1 miliardo di dollari. A presentare le gare sono stati scelti Nicki Shields per l’Europa e Amanda Busick per il Nordamerica, entrambe con Paul Jeffrey come co-presentatore. Le Regional Finals del 13 e 14 settembre vedranno poi i migliori 24 piloti di ciascuna regione gareggiare sia su Assetto Corsa che Assetto Corsa Competizione, con l’obiettivo di ottenere un posto, come anticipato, nella Grand Final del 2 ottobre. Cambieranno però le piste: per le Regional Finals sono state selezionate Silverstone e Imola per la competizione europea, mentre Laguna Seca e Watkins Glen per il campionato americano.