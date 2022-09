Fip eBasket Tour, Mkers sul tetto d’Italia

Nonostante la sconfitta ai supplementari dell'ItalBasket contro la Francia, Milano nella prima fase della competizione è stata centro nevralgico della manifestazione. Un’opportunità unica non solo per quanto riguarda i semplici appassionati della palla a spicchi, ma anche in chiave esports. Perché nell’Arena della Fan Zone di Piazza del Duomo, si sono svolte le Finals del Fip eBasket Tour 2022 sul celebre titolo Nba 2k22.

A Sickmickmea14 il titolo nell’uno contro uno

A laurearsi campione d’Italia nella finale uno contro uno, Michele “Sickmickmea14” Meandri dei Mkers su console Next Gen. Il giocatore ha mandato al tappeto al termine di tre gare punto a punto Matteo “Teo2109” Minuz, protagonista in finale sia su Playstation 4 che su Playstation 5, ma sconfitto in entrambe le occasioni. Durante la cerimonia il neocampione è stato premiato da Andrea Pecile, ex Azzurro e commentatore delle finali insieme a Simone “AKirA” Trimarchi, con la targa Tricolore del torneo e una canotta della Nazionale di basket.

Mkers ancora campioni

Mkers, inoltre, ha conquistato a tavolino il titolo nel cinque contro cinque. Il quintetto composto da Sickmickmea14, IlySZN, Xpipotato, Lijeez, e MarcoMichele57 dopo il posticipo della finale programmata lo scorso 4 settembre per problemi tecnici, si è confermato ufficialmente campione al cospetto di Mces Italia, assente nell’ultimo atto. All’organizzazione di Thomas De Gasperi e Paolo Cisaria, dunque, il titolo italiano per la seconda volta consecutiva.

Grande successo per la Fip

L’evento organizzato dalla Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha attirato migliaia di appassionati, sia in presenza nella splendida Piazza del Duomo, che online tramite la diretta sul canale Twitch ufficiale della Federbasket. Per l’occasione si è rinsaldata la connessione tra il mondo gaming a quello dello sport che condividono passione e ideali.