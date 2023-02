Coppa eFootball Italia: con Konami c’è Open Fiber

In questi mesi, Konami, publisher del popolare gioco di calcio eFootball, ha coinvolto le squadre giovanili in una serie di workshop dedicati. Il contesto ideale per esplorare le grandi potenzialità di un settore constantemente in fermento e la cui crescita pare non volersi arrestare. In questa sede i partecipanti hanno potuto sfidarsi a eFootball per decidere chi avrebbe poi partecipato alla Coppa eFootball Italia.

Il supporto di Open Fiber

Partner dell’iniziativa è Open Fiber con un contributo pensato proprio per portare avanti questo progetto, diventando inoltre sponsor ufficiale della competizione. Open Fiber contribuirà anche al montepremi pensato per la creazione di una gaming zone multimediale installata nelle strutture del club vincitore. “La società è presente da diversi anni nel mondo del gaming con riscontri positivi da parte di tutta la community”, ha commentato Andrea Falessi, Direttore Relazioni Esterne di Open Fiber. ”Il 2023 sarà un anno che servirà a rendere palese il bisogno di una connettività in fibra ottica. In questo modo sarà possibile permettere ai gamer di divertirsi e competere potendo contare su tempi di latenza infinitesimali e alte prestazioni”.

Come funziona la Coppa eFootball Italia

Le squadre del roster di Konami coinvolte sono sette: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Inter, SS Lazio e SSC Napoli. Tre tipologie di giocatori saranno unite un’unica squadra a rappresentanza dei club coinvolti. Vedremo, quindi, un giocatore selezionato delle giovanili dei club, un pro-player parte della squadra esports del club e un tifoso del club stesso. Quest’ultimo selezionato tramite il Konamici, un torneo di qualificazione online.

Una nuova formula

La Coppa eFootball Italia propone qualcosa di nuovo rispetto agli altri tornei che ruotano intorno al franchising eFootball. Similmente a quanto accade nella eFootball Championship Pro, le squadre saranno composte da tre giocatori, ma solo uno sarà un pro-player. Il torneo Konamici serve invece a trovare il fan migliore per rappresentare il club. Ogni squadra che prenderà parte al torneo vedrà tra le proprie fila un calciatore delle squadre giovanili o parte delle community dei club coinvolti. Questo differenzia la Coppa eFootball Italia da altri tronei e rappresenta una svolta per Konami in ambito esports.

Non solo gaming

Durante gli incontri ci si è anche concentrati sui possibili sbocchi professionali del settore, in alternativa all’attività competitiva. Un settore quello degli eSports che offre molte prospettive lavorative che vanno dalla gestione di partnership all’interazione a vari livelli con il mondo del gaming, dei media e dell’intrattenimento. David Monk, Head of Football Activation and Acquisition at Konami, ha definito inoltre la Coppa eFootball Italia un’iniziativa in grado di distinguersi da altre condotte in precedenza. In particolare “l’integrazione dei seminari educativi caratterizza fortemente questo progetto”.

Appuntamento al Comicon

Durante i mesi di febbraio e marzo avrà luogo il torneo KONAMICI dedicato ai tifosi. Successivamente verranno comunicati ulteriori dettagli. Da metà marzo ad aprile, inizieranno le fasi che coinvolgeranno i team. La Grand Final si terrà al Comicon di Napoli dal 29 aprile al 1° maggio.