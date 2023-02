Come funzionano le Roland-Garros eSeries di eTennis

Puntare sul mobile

La conferma più importante è quindi rappresentata dalla piattaforma utilizzata, ovvero smartphone e tablet. Il cambio di formato è avvenuto nel 2022 e attualmente la versione mobile ha 120 milioni di download in un solo anno con oltre 238.000 utenti provenienti da 207 paesi che hanno partecipato alla scorsa edizione organizzata sempre dalla Fft. “Siamo entusiasti di annunciare tutti i dettagli della competizione 2023 continuando la proficua collaborazione la Federazione francese”, ha dichiarato Dotan Arad, General Manager di Tennis Clash. “Fare parte delle Roland-Garros eSeries by Pnb Paribas è un onore e ci stiamo sforzando di fornire ai nostri giocatori i milgiori contenuti possibili e un’esperienza di prim’ordine. Offrire loro l’opportunità di competere al Roland-Garros, allo stesso circuito dei tennisti professionisti, è per molti un sogno che diventa realtà”, ha concluso Arad.

Il formato

Quest’anno l’evento vedrà i migliori otto giocatori competere nella Grand Final del Roland-Garros venerdì 26 maggio con un montepremi di 5.000 $. Sette di questi otto posti saranno assegnati tramite tornei di qualificazione mentre l’ottavo è stato assegnato d’ufficio al vincitore degli Australian Open Tennis Clash 2023, William Foster, già vincitore dell’edizione 2022 delle Roland-Garros eSeries. I tornei di qualificazione iniziano a febbraio con il primo appuntamento dal 23 al 27. Il secondo sarà invece dal 23 al 27 marzo e da entrambi si qualificherà solo il vincitore. Dal torneo di aprile, dal 20 al 24, si qualificheranno invece sia il vincitore che il finalista. Si tratta di tornei di qualificazione aperti a tutti, cui saranno affiancati dei closed qualifier, tre, dai seguenti tornei: il Women in Games, l’Handigamers e il Twitch Community Clash.

Gli altri qualifier

In particolare il Women in Games è un’iniziativa che rappresenta una novità. Le Roland-Garros eSeries by Bnp Paribas infatti estenderanno la loro collaborazione con il programma Women in Games, un ente benefico internazionale che mira a rendere il gaming un posto migiore per le donne. Discorso simile per Handigamers, un ente francese che aiuta le persone con ridotta mobilità a giocare ai videogame. A occuparsi di entrambi i tornei sarà l’organizzazione esports del Team Mces. Nel 2023 la FFT accoglierà inoltre nuovamente Bnp Paribas come presenting partner e Renault come partner ufficiale dell'evento, rispettivamente per il sesto e secondo anno consecutivo. "Siamo assolutamente felici di ospitare un'altra edizione della Roland-Garros eSeries by Bnp Paribas per il sesto anno consecutivo e non vediamo l'ora di vedere come si svolgerà la competizione nei prossimi mesi", ha dichiarato Aymeric Labaste, responsabile dello sviluppo internazionale del Roland-Garros.