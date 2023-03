Exeed, sfiorata qualificazione al Major

Come vi avevamo raccontato lo scorso ottobre, gli Exeed sono un’organizzazione italiana che ha aperto una propria divisione esports di Rocket League nella scena competitiva sudamericana con un team che ha sede in Brasile. I risultati del loro primo split, il Fall, non sono stati soddisfacenti, sempre fuori dalla Top 10 nei tre tornei che caratterizzano uno split: Open, Cup e Invitational. A quel punto la decisione di cambiare un giocatore e prendere il cileno Davitrox: insieme ai brasiliani Kns e Klaus un mix di giovani talenti guidati dal coach Pedro Luis “pedrokanicastro” Nicastro.

Il cambio di marcia

I risultati si sono visti subito. È infatti andato decisamente meglio il Winter durante il quale gli Exeed hanno affrontato e superato squadre del calibro di Team Secret, Ninjas in Pyjamas e Kru, tutte organizzazioni blasonate del panorama sudamericano e internazionale. Gli Exeed hanno conquistato il secondo posto finale sia nell’Open che nella Cup, mentre hanno ottenuto la Top 8 nel terzo e ultimo evento, l’Invitational, accumulando così 40 punti circuito.

Impresa sfiorata

Non sufficienti, tuttavia, per conquistare la qualificazione diretta al Major di aprile in virtù dello stesso punteggio ottenuto nel corso dello split dai Kru. Le due squadre hanno così giocato uno spareggio in Best of 7 che è andato a favore dell’organizzazione argentina per 4-2, conquistando il pass per il Major dove farà compagnia al Team Secret, primo nel ranking della regione Sud America.

Grande risultato

“Per noi ovviamente è un grande risultato visto quello che avevamo fatto nel Fall split a fine 2022”, ha commentato l’Esport Manager degli Exeed Marco “Marvash” Marchetti. Un risultato ottenuto, ribadiamo, dopo aver sostituito un giocatore: “Abbiamo apportato delle modifiche alla squadra sostituendo il player Bmendes e inserendo un nuovo player cileno di nome Davitrox. Il nuovo trio ha da subito trovato la giusta alchimia in gioco per arrivare a grandi risultati e battere grandi squadre”.