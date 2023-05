Italia obiettivo centrato: arriva la qualificazione ai Mondiali di Fifa 23

Missione compiuta. La eNazionale di Fifa 23 supera i Playoff e si qualifica alla fase finale della FIFAe Nations Cup, la competizione esports per nazioni più prestigiosa al mondo in programma quest’estate. La squadra azzurra guidata da Nello “Hollywood” Nigro e composta da Danilo “Danipitbull” Pinto, Francesco Pio “Obrun” Tagliafierro, Andrea “Montaxer” Montanini, Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti, Alessio “Aledegi” De Girolamo e Lucio “Hhzers” Vecchione, ha centrato la qualificazione grazie al successo ai rigori sulla Turchia negli ottavi di finale del Winner Bracket dopo aver chiuso al terzo posto il girone eliminatorio alle spalle di Israele e Norvegia.

IL CAMMINO DELL’ITALIA

Un percorso ricco di ostacoli quello affrontato dall’Italia, con migliaia di appassionati che nel weekend hanno seguito le gare della Nazionale virtuale sul canale YouTube della Figc. Nel girone la eNazionale ha battuto due volte la Bulgaria (3-2 e 8-0), ha ottenuto una vittoria e un pareggio con la Norvegia (1-0 e 1-1) e ha rimediato un pari e una sconfitta con Ucraina (1-1 e 2-3) e Israele (1-1 e 1-4). Il terzo posto in classifica, però, è stato sufficiente per qualificarsi al Winner Bracket, dove il successo al cospetto della Turchia ha spalancato agli uomini di coach Nigro le porte della fase finale della FIFAe Nations Cup. Dopo la sconfitta (2-1) nella gara di andata, l’Italia si è imposta 1-0 al ritorno per poi spuntarla ai calci di rigore. Ininfluente ai fini della qualificazione la sconfitta nei quarti di finale con la Spagna, che nella doppia sfida si è imposta con un perentorio 6-1.

IL ROSTER AZZURRO

Ma chi sono i protagonisti che difenderanno l’Italia ai prossimi Mondiali di Fifa 23? Danilo “DaniPitbull” Pinto non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Oltre agli ottimi risultati della scorsa stagione proprio con la maglia della eNazionale, il player si è laureato campione d’Italia nell’ultima eSerie A con Juventus Dsyre. Discorso pressoché identico per Francesco “Obrun” Tagliafierro, in forza al Lecce e già protagonista in azzurro. Andrea “Montaxer” Montanini e Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti sono stati protagonisti con le maglie di Salernitana e Monza nell’ultima eSerie A, così come Lucio “Hhzers” Vecchione che con i brianzoli ha centrato l’accesso alla fase finale della eChampions League. Un quintetto di player, dunque, con un pedigree nazionale e internazionale di primo livello. Alessio “Aledegi” De Girolamo, invece, è il nuovo che avanza. Un player giovane che cercherà di mettersi a disposizione di un gruppo già collaudato.

LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

L’obiettivo per la FIFAe Nations Cup è quello di eguagliare il risultato della scorsa edizione, quando la eNazionale chiuse la sua avventura in top4 dopo l’eliminazione contro il Brasile, poi squadra vincitrice della competizione. Saranno 24, intanto, le nazionali che si contenderanno la coppa in Arabia Saudita con un montepremi di 400.000 dollari. Per l’Europa, 11 le squadre ad aver centrato l’accesso al tabellone principale: Israele, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Olanda, Danimarca, Svezia, Turchia, Finlandia e ovviamente Italia. A chiudere il quadro Arabia Saudita, India, Australia, Qatar, Marocco, Malesia, Singapore, Sud Africa, Usa, Canada e Argentina. Il mese designato è luglio. C’è ancora incertezza, invece, per quanto riguarda la data. Novità nei prossimi giorni.

Questi i risultati della eNazionale FIFA ai Play-Off

Girone

Italia-Ucraina 2-3

Norvegia-Italia 0-1

Israele-Italia 1-1

Italia-Bulgaria 3-2

Ucraina-Italia 1-1

Italia-Norvegia 1-1

Italia-Israele 1-4

Bulgaria-Italia 0-8

Classifica: Israele 22 punti, Norvegia 13, Italia 12, Ucraina 7 e Bulgaria 3

Winner Bracket

Ottavi di finale

Italia-Turchia 1-2/ 1-0/ 4-3 dcr

Quarti di finale