Women in Games Francia: parla la presidente Falaize

In collaborazione con la Federazione Francese di Tennis (Fft) Women in Games Francia ha lavorato all’edizione di quest’anno del più grande torneo di eTennis del mondo. Stiamo parland delle Roland Garros 2023 eSeries, il cui contributo è arrivato incentivando le giocatrici a competere per il titolo grazie ad un qualifier specifico per loro.

Cos’è Women in Games

Women in Games (Wig, qui il sito ufficiale italiano) è una ong che si occupa di garantire alle donne pari opportunità nell’industria dei giochi e degli esports. Nonostante circa il 50% dei giocatori a livello globale siano donne, solo il 5% circa degli atleti professionisti di esports sono donne, secondo quanto detto dall’organizzazione.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Morgane Falaize, la presidente dell’organizzazione in Francia da due anni, un impegno volontario che segue il suo lavoro come co-fondatrice e direttrice di un’agenzia di comunicazione dedicata ai videogiochi nel paese. Falaize ha condiviso la sua esperienza nel settore e discusso di come gli esport si stanno evolvendo in Francia, aprendo così più opportunità per generi marginalizzati.

Il sessismo nel gaming

Qual è stato il progetto più emozionante a cui hai lavorato insieme a Women in Games in Francia?

Credo che il più recente ed entusiasmante sia stato la stesura della guida su come prevenire le molestie sessuali e il sessismo nelle aziende. Si tratta di una guida basata sulle leggi francesi, e serve a ricordare a tutti cosa si può fare e cosa non si può fare in base a queste leggi. Può sembrare un argomento molto elementare, ma per noi in Francia era un’esigenza ricordarlo a tutti e a ogni livello delle aziende, in questo modo tutti hanno lo stesso livello di informazione e possono dire, “ok, ho visto qualcosa che non va bene” oppure “penso che questa cosa non vada bene”. Vogliamo davvero avere un posto più sicuro per le persone emarginate, ecco perché credo che questo sia uno dei progetti più recenti e più grandi che abbiamo a Women in Games.

Come è cambiato il settore degli esports in Francia da quando il settore politico e governativo l’ha riconosciuto?

In realtà credo che il più grande cambiamento, per ora, sia il punto di vista dei media tradizionali. Per esempio, lo scorso fine settimana abbiamo ospitato un grande sciopero a Parigi e abbiamo avuto un’ampia copertura da parte della stampa mainstream che non è assolutamente abituata a parlare di esport. E vediamo che tutti questi grandi eventi e spettacoli di esport suscitano sempre più interesse nei media tradizionali. E c’è un cambiamento anche nel modo in cui la gente ne parla. Una volta i giocatori di esport si prendevano in giro dicendo: “Ah, voi guadagnate i vostri soldi solo giocando ai videogiochi! Che razza di vita è questa?” E ora è più tipo: “Ok, puoi spiegarmi come funziona? Che tipo di coinvolgimento significa per te, che tipo di vita hai, cosa significa per la tua salute e per la tua salute mentale?” Quindi sì, i messaggi e gli angoli che i media ritraggono stanno cambiando.

Il gaming femminile e l’eTennis

Puoi raccontarmi il coinvolgimento di Women in Games France con la Federazione Francese di Tennis (FFT) e il torneo Roland Garros eSeries di quest’anno?

Abbiamo ricevuto un messaggio dalla Fft l’anno scorso riguardo la seconda edizione del torneo, perché il primo anno hanno visto che non c’erano molte donne che partecipavano alla loro competizione. Ed è stato un vero problema per loro. Per il team era davvero importante avere una maggiore diversità nei partecipanti. Per questo volevano il nostro sostegno per comunicare con i nostri membri e cercare di coinvolgere un maggior numero di donne.

Eravamo davvero entusiaste di partecipare a questo progetto con loro perché condividiamo esattamente lo stesso obiettivo. Sappiamo che non ci sono molte donne a livello professionale nello sport, ma sappiamo anche perché. Volevamo dare più visibilità e più opportunità alle donne di essere coinvolte e di raggiungere i livelli più alti della competizione. Ecco perché il progetto è stato quello di avere un qualifier specifico dedicato alle donne, per fare in modo che ci fossero due donne per la finale.

Perché ci sono poche donne

Hai detto di sapere le ragioni per cui non ci sono molte donne che giocano a livello professionistico. Quali sono?

Non è facile indicare nello specifico quali sono le ragioni, ma ci sono diversi indizi che posso elencare. Per esempio, sappiamo che le ragazze più giovani non hanno lo stesso accesso ai videogiochi rispetto ai ragazzi. Forse è più probabile che si parli di giochi occasionali a una ragazza, mentre va bene se il ragazzo gioca a Fortnite o a Call of Duty, per esempio. E ora, quando si diventa adolescenti, per una giovane ragazza forse è più difficile trovare compagni di squadra per giocare su FPS, e poi i ragazzi non vogliono giocare con te perché so che sei una ragazza. E sappiamo che ci sono anche molte molestie online e una certa tossicità in alcune community.

Quindi ci sono molte cose che rendono difficile, davvero difficile per le donne giocare ai videogiochi, continuare a giocare ai videogiochi e iniziare a giocare a livello professionistico. Ed è per questo che in Francia solo il 6% dei giocatori professionisti sono donne. E si tratta anche di un problema del sistema globale. Per esempio gli sponsor. Le squadre femminili ricevono meno soldi di quelle maschili, quindi meno risorse, e quindi è più difficile per loro giocare e sviluppare le proprie capacità, eccetera, eccetera.

Come migliorare la situazione

E in che modo, secondo te, Women in Games in Francia ha contribuito a sviluppare la scena in modo che fosse più accogliente per le persone di genere emarginato?

Stiamo sviluppando una partnership con il team Vitality. È una delle nostre più grandi squadre con cui abbiamo una partnership, e quindi darà maggiore visibilità all’importanza della diversità negli esport. E speriamo che permetta anche di creare dei valori. Ad esempio, due persone del team Vitality sono state invitate a un programma televisivo molto famoso, perché hanno vinto un premio e hanno parlato delle donne negli esport e dell’inclusione delle donne negli esport, di quanto sia difficile e importante per le giocatrici, per le donne, ma anche per l’industria in generale. Quindi penso che fare questo tipo di discorso, che è importante per tutti, è importante, ed è così che penso che aiuterà la nostra società.

La legislazione riguardante la scena esport in Francia mi sembra che sia un po’ più evoluta rispetto ad altre parti d’Europa. Quando si sarà sviluppata completamente, credi sarebbe necessario avere una legge volta a garantire la rappresentatività delle donne e dei generi marginalizzati attraverso una percentuale minima di presenze nelle squadre?

In realtà nelle leggi francesi in generale abbiamo già questo tipo di flussi, ma per quanto riguarda le aziende più grandi e così via. Non c’è nulla per le imprese, le società, le organizzazioni più piccole. Quindi non so come potrebbe essere rilevante avere questo per gli esport specificamente perché non abbiamo queste leggi negli sport, per esempio. Quindi non sono sicura che potremmo forzare i diversi team ad accettare risorse per essere più inclusivi, per costruire e far crescere e sviluppare team femminili.

Per farlo le organizzazioni devono vedere le opportunità di crescita e le opportunità finanziarie, e gli investitori devono vedere queste opportunità. Sono loro a prendere la decisione finale, quindi credo che la decisione spetti a loro. Dobbiamo convincerli che è davvero importante e utile avere donne, avere team femminili. Ma le diverse guide e risorse che sviluppiamo a Women in Games per avere aziende più inclusive, possono essere le stesse che per le squadre sportive in realtà, perché alla fine della giornata le giocatrici sono professioniste anche nei videogiochi.