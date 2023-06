Fifa 23, eChampions League: HHzers si arrende in finale come l’Inter

Storie di sport ed esports che si intrecciano e regalano, purtroppo, lo stesso epilogo amaro. Nella settimana che ha portato l’Inter di Simone Inzaghi ad accarezzare soltanto la coppa dalle grandi orecchie, poi alzata dal Manchester City grazie alla rete di Rodrigo Hernández Cascante nella ripresa, l’Italia è stata protagonista con l’esports nella eChampions League di Fifa 23. Le similitudini con la controparte reale si sprecano. Perché il percorso è lungo e tortuoso. Diversi gli step per arrivare in fondo con Group Stage e Knockout Stage ad anticipare le Finals, dove si sono affrontati i migliori otto giocatori, tra cui due player italiani: Francesco “Obrun” Tagliafierro di Exeed e Lucio “HHzers” Vecchione del Monza.

IMPRESA SFIORATA

Proprio HHzers come l’Inter ha sfiorato l’impresa, perdendo in finale. La delusione c’è ed è innegabile, ma la sua cavalcata come quella dei nerazzurri è stata comunque straordinaria. Il giocatore del Monza si è arreso solo nell’ultimo atto della competizione che è andata in scena in Turchia ad Istanbul. Ci ha pensato Emre “EmreYilmaz” Yilmaz del Team Gullit (organizzazione dell’ex Milan Ruud Gullit, ndr) a portare a casa l’ambito trofeo. Oltre alla gloria, l’olandese ha strappato alla concorrenza 75 mila dollari di montepremi e un posto nei Playoff delle Global Series.

LE DICHIARAZIONI

Una stagione comunque positiva per Lucio Vecchione. Dopo la vittoria nella eSuperCup e il terzo posto nella eSerie A, un secondo posto nella eChampions League non va assolutamente disdegnato. “È stata sicuramente l’esperienza più bella della mia carriera – ha ammesso al termine della competizione - e sono felice di averla vissuta. Sono comunque soddisfatto del mio gameplay. È stato il migliore torneo della mia carriera. In finale non ho nulla da rimproverarmi. Emre Yilmaz ha giocato bene e l’ha meritata questa coppa. Gli faccio i miei complimenti. Rappresentare l’Italia è stato un onore e ricevere il supporto di altri player italiani è stato bellissimo”.

DERBY DA EVITARE

Riavvolgendo ulteriormente il nastro, in ogni caso, non è stato certamente un torneo fortunato per l’Italia. L’urna della eChampions League, infatti, nella semifinale dell’Upper Bracket ha messo subito di fronte Lucio “HHezers” Vecchione e Francesco “Obrun” Tagliafierro di Exeed. Ad aggiudicarsi lo scontro fratricida è stato proprio il player del Monza, che ha battuto il suo compagno di eNazionale 6-5 (1-1; 5-4). Superato l’ostacolo, Vecchione ha staccato il pass per la Grand Final. Nell’ultimo atto, però, non c’è stato nulla da fare. Emre “EmreYilmaz” Yilmaz dal Loser Bracket ha messo in fila tutta la concorrenza: Ander "Neat" Tobal dei Dux Gaming (4-3), il talentino Anders "Vejrgang" Vejrgang dei RBLZ Gaming (6-3) e infine Umut "Umut" Gültekin (10-5) sempre dei RBLZ Gaming. Risalita la corrente, Yilmaz ha rovesciato l’inerzia nella finalissima, battendo in quattro scontri estenuanti HHzers (8-6; 6-4).

BILANCIO POSITIVO

Un percorso che vale comunque il titolo di vicecampione d’Europa, l’accesso ai Playoff delle Global Series Playoff e 50 mila dollari. Niente da fare, invece, per Francesco “Obrun” Tagliafierro. Per lui, dopo la sconfitta contro Vecchione, è arrivato il passo falso nel Loser Bracket al cospetto del danese Anders “Vejrgang” Vejrgang per 6-5 (3-2; 3-3). Il bilancio, nel complesso, è stato positivo. Ora testa alle prossime competizioni. Nel mirino FIFAe Club World Cup (Mondiale 2v2) e FIFAe Nations Cup, dove Obrun sarà protagonista rispettivamente con Exeed ed eNazionale. Anche la FIFAe World Cup (1v1) è ancora un obiettivo raggiungibile.