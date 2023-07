La Cenerentola Napoli Esports non trema: top 4 al Mondiale per club di Fifa 23

Al tavolo delle grandi c’è spazio anche per il Napoli Esports. La compagine partenopea, infatti, ha indossato i panni di underdog per tutto il Club World Cup targato FIFAe. Nella tre giorni di Riyad in Arabia Saudita, Luca “Luconegua” Guarino e Daniele “DaniHulk16” Culiers sono stati i veri protagonisti del Mondiale per club di Fifa 23. I segnali alla concorrenza, in realtà, sono arrivati già nelle fasi precedenti. Del resto, dai bassifondi delle prequalificazioni, il Napoli Esports ha spostato sempre più in alto l’asticella. Un traguardo quasi impronosticabile alla vigilia per una realtà di provincia, che ha scalato tutte le gerarchie al cospetto di organizzazioni milionarie e blasonate.

IMPRESA SFIORATA

Guarino e Culiers, coadiuvati da coach Marco “Mexican” Castelli, alla prima vera esperienza nel Gotha di Fifa 23 hanno mantenuto una freddezza invidiabile. I due player del Napoli Esports hanno superato agevolmente il girone B al primo posto con 18 punti all’attivo, mettendo in riga team affermati come Exeed e Team Gullit. Al Knockout Stage, in seguito, il duo azzurro ha sfiorato l’impresa: prima la vittoria sul DC United per 2-0 (0-0; 2-0), poi il poker rifilato ai sudafricani Goliath Gaming (2-0; 2-0). L’avventura si è conclusa ad un passo dal sogno. In semifinale, la dea bendata ha premiato i FutWiz, con Ethan “EthxnH” Higgins e Jacob “NiKSNEB” Benskin che hanno staccato il pass per la finale ai calci di rigore.

EXEED BENE, MA NON BENISSIMO

Il titolo è andato ai Rblz Gaming di Umut "Umut" Gültekin e Anders "Vejrgang" Vejrgang, che hanno battuto i FutWiz 3-2, ma l’Italia dell’esports ha vissuto un sogno grazie al Napoli Esports. Niente da fare, invece, per Exeed. La sensazione di amarezza, forse, resterà ancora per qualche giorno. Essere tra le 24 migliori squadre al mondo, però, resta un grandissimo traguardo per l’organizzazione di Federico Brambilla. L’avventura di Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca si è conclusa al primo turno del Knockout Stage dopo aver superato il girone B al quarto posto. Fatale la sconfitta per 4-0 al cospetto di Julien “Fouma” Perbal e Dan “Stingray” Ray di Atlantide Wave, che ha sancito l’eliminazione dal Mondiale per club di Fifa 23 per il duo di Exeed.

LE DICHIARAZIONI

Trovare la quadra, dopo una lunga stagione in singolo, non è stato affatto facile. In una competizione che predilige il gioco di coppia, gli equilibri sono fondamentali. "Purtroppo – le parole di Francesco “Obrun” Tagliafierro - non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Fa male perché eravamo consci della nostra forza, ma abbiamo avuto poco tempo per allenarci insieme. Un fattore che ha influito e non poco in tutta la competizione". Anche l’emozione di Francesco “Virgil” Allocca è stato un fattore preponderante, con il duo di Exeed che ha faticato soprattutto nel day 1 della competizione. “Era il mio primo grande evento internazionale – ha ammesso lo stesso Allocca - e forse questo, con il senno di poi, è stato un freno. Una cosa è certa: il mio bagaglio di esperienza è andato ad arricchirsi ulteriormente e questo mi servirà per il futuro".

PROSSIMI IMPEGNI

Ora in casa Exeed testa alle prossime competizioni. Francesco Tagliafierro e Nello “Hollywood285” Nigro saranno prima impegnati con la eNazionale nella FIFAe Nations Cup, che sta andando in scena sempre a Riyad in questi giorni, e successivamente nel Mondiale 1v1.