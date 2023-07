FIFAe World Cup: l'italiano Obrun fuori ai rigori

La partita quasi perfetta non è stata sufficiente per Obrun, giocatore italiano degli Exeed che si è dovuto nuovamente arrendere in semifinale nella coppa del mondo di Fifa 23, questa volta ai rigori. Dopo la splendida cavalcata degli scorsi due giorni, Francesco Pio “Obrun” Tagliafierro si è dovuto arrendere all’olandese Manuel "Manuel" Bachoore, al termine di una partita durissima sotto il profilo mentale e molto combattuta, giocata nell'arena di Riyadh.

Fatali i rigori

Anche un anno fa Obrun raggiunse la semifinale perdendo poi contro l’argentino di ghiaccio Nicolas "nicolas99fc" Villalba: 1-0 l’andata per lui, 2-2 il ritorno con Obrun che tornò a casa per appena un gol di scarto. Quest’anno, se possibile, la beffa è anche peggiore perché la sconfitta è arrivata in seguito alla lotteria dei rigori che questa volta ha premiato l’avversario. Tre rigori segnati da Manuel, due appena da Obrun. La partita ha sempre visto Obrun in vantaggio, vittorioso nel match di andata 2-1, un vantaggio che ha poi cercato di gestire nel secondo match, fino al gol quasi allo scadere che ha pemesso a Manuel di agguantare almeno i supplementari.

Un grande percorso

Al di là della sconfitta Obrun non ha nulla da rimproverarsi. Ha compiuto un percorso netto che lo ha consacrato come protagonista assoluto della scena di Fifa 23, qualificato a tutte e tre le competizioni internazionali, sia in singolo che con il club Exeed per cui gioca che con la maglia della eNazionale. Anche lì fermatosi in semifinale, anche lì contro i Paesi Bassi. Nel turno precedente aveva anche ridimensionato le aspettative di quello che da molti è stato definitivo come il Wonderkid, il 17enne danese Anders "Vejrgang" Vejrgang, battuto ai quarti. Per Obrun rimane un percorso sensazionale in un titolo in cui è difficilissimo riconfermarsi data l’elevata concorrenza. Insieme a lui al mondiale c’era anche un altro italiano, Andrea "Montaxer" Montanini del Genoa, compagno di Obrun, ErCaccia e Danipitbull in nazionale. Montaxer si è piazzato tra i primi otto al mondo, un risultato forse insperato e che da fiducia per il futuro.