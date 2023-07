Addio Fifa, benvenuto FC24: abbiamo provato il nuovo videogioco di calcio che animerà gli eSport

Tre sezioni

Il gioco sarà diviso in tre macro-sezioni: Player and Manager Career, Clubs e Volta Football, e Ultimate Team, ognuna con importantissimi cambiamenti in arrivo. A livello tecnologico, per esempio, FC24 userà l’intelligenza artificiale per replicare lo stile di corsa e di movimento di tutti i top player e, grazie a un nuovo tipo di scannerizzazione dei movimenti dei giocatori, alcune delle azioni più sensazionali dei campi di tutto il mondo potranno essere tradotte in animazioni interne al gioco nel giro di una settimana.

La novità

La più grande novità di FC24, però, sono i Playstyle, delle abilità (ognuna con la sua versione potenziata chiamata Playstyle+) che i giocatori avranno a disposizione in tutte le modalità, dalla Carriera ad Ultimate Team. I Playstyle non sono altro che delle passive che migliorano un determinato aspetto del gioco di un giocatore. Alcuni aumentano la potenza dei tiri di testa, altri velocizzano il dribbling e altri ancora permettono una difesa più serrata. Non tutti i giocatori avranno accesso a tutti e 34 i Playstyle disponibili e solo i top player potranno ottenere la versione + che potenzia ancora di più una determinata caratteristica. Il Playstyle Trickster, per esempio, ha accesso ad animazioni uniche in fase di scarto; chi ha il bonus Dead Ball, invece, avrà una linea di tiro più larga nelle punizioni, e poi ci sono power headers, speed dribbler, blocks e molti altri. Per rendere più efficaci tutte queste nuove manovre, poi, gli sviluppatori hanno inserito un nuovo sistema di gestione dei comandi che rimuove preziosi millisecondi di attesa tra la pressione dei pulsanti sul controller e la risposta dei player a schermo sia online che offline.

Come funziona la nuova Ultimate Team

Una grande ventata di aria fresca, e potenziale instabilità, sta arrivando anche nella modalità Ultimate Team che ci hanno spiegato Garreth Reeder, senior producer, e Jean Teather, producer. A partire da FC24 “si potranno far evolvere i giocatori del proprio Ultimate Team migliorando le loro statistiche e sbloccando nuovi Playstyle” ha detto Reeder. Così potrete migliorare sia le valutazioni totali sia delle singole statistiche di ogni giocatore che troverete; non sappiamo quanto sarà semplice o accessibile come funzione ma è certamente una prospettiva unica per il competitivo del simulatore calcistico di EA. Per far evolvere un giocatore dovrete metterlo all’interno dell’evolution pass, da qui il gioco traccerà i suoi movimenti in partita per completare delle sfide specifiche. Una volta terminate sbloccherete la sua prima evoluzione e riceverete dei miglioramenti permanenti.

Le giocatrici

L’altra grande novità della modalità Ultimate Team di FC24 è che 1600 atlete dei principali campionati femminili d’Europa entreranno in Ultimate Team ma manca ancora la Serie A Femminile. Sarà possibile creare squadre miste perché “ogni atleta riceve una valutazione che rispetta la sua performance nel suo campionato” ha detto Teather “così possiamo livellare il piano di gioco”. Tutte le sfaccettature della modalità carriera del vecchio Fifa, infine, sono state ristrutturate in due grandi pilastri che compongono l’esperienza per giocatore singolo di FC24: Player e Manager career ovvero le modalità che fanno gestire al giocatore un’intera squadra o un singolo calciatore. Alex Constantinescu, principal game designer e Pete O’Donnel, game design director, ci hanno detto che questa scelta è dettata anche dal fatto che il pubblico di fifa si divide in 2: i più giovani sono più attenti alle singole personalità e sono di frequente più affezionati al singolo calciatore (come il cannibale Erling Haaland, stella di copertina) piuttosto che a un team.

Tanti cambiamenti

I giocatori dai 25 anni in su, invece, sono più tradizionali nel loro approccio al calcio in digitale e pronti a tifare per una squadra, indipendentemente dai suoi membri”. I cambiamenti a livello tecnico sono tantissimi, sia per la carriera sia per altre modalità gettonate come Pro Club e Volta Football e online troverete la nostra disanima completa di tutto quello che siamo riusciti a scoprire su FC24 provandolo anche per diverse ore. Ora non resta che aspettare la nostra recensione per scoprire se tutte queste promesse verranno mantenute, se i Playstyle romperanno o meno il gioco e se Ultimate Team cambierà radicalmente con l’introduzione delle evoluzioni.