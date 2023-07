Diogo Jota investe negli esports con i Luna Galaxy e va oltre il calcio

Diogo Jota ha investito in Galaxy Racer come azionista e sarà una parte fondamentale della sua strategia eSportiva in futuro. La collaborazione, infatti, vedrà la Diogo Jota Esports, che è già una squadra con dei considerevoli traguardi alle spalle, inclusa una vittoria nella prima RIC Cup nel 2022, cambiare nome e diventare il team Luna Galaxy che andrà oltre l'universo degli esports calcistici per accogliere nuove discipline come DOTA 2 e Rocket League. Commentando la collaborazione, Diogo Jota ha dichiarato: "Sono lieto di unire le forze con Galaxy Racer e intraprendere questa entusiasmante avventura. Gli esports hanno il potenziale per affascinare milioni di persone in tutto il mondo, proprio come il calcio, e ho potuto sperimentare entrambi in prima persona. Attraverso questa partnership, spero di portare Luna Galaxy a un pubblico completamente nuovo di giocatori e appassionati di sport".

Con una reach tra i suoi media di oltre 600 milioni, Galaxy Racer è una piattaforma di esports cross-mediale in rapida crescita. Il CEO di Galaxy Racer, Paul Roy, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership, affermando: "Siamo onorati che Diogo Jota si unisca a Galaxy Racer come leader e investitore. La sua storia di successi competitivi sia sul campo che online si allinea perfettamente con la nostra visione. Con la nostra infrastruttura esportiva all'avanguardia, una competenza nel branding ed esperienza professionale, Luna Galaxy lascerà un segno enorme nel mondo dei giochi competitivi". Non conosciamo ancora le lineup di professionisti che andranno a competere ma possiamo aspettarci un annuncio nei prossimi mesi.