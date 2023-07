Mondiali Fifa 23: nessun titolo, ma bilancio positivo

Il finale non ha riservato un lieto fino a Francesco “Obrun” Tagliafierro. Il player di Exeed, dopo una lunga cavalcata, si è dovuto arrendere nuovamente in semifinale nella FIFAe World Cup. I parallelismi con la scorsa stagione si sprecano, con Tagliafierro eliminato da Nicolas “Nicolas99fc” Villalba sempre ad un passo dalla finale. Questa volta, però, la beffa è anche peggiore. Perché l’olandese Manuel “Manuel” Bachoore, che successivamente si è aggiudicato il Mondiale 1v1 di Fifa 23 nella finale contro Mark “Mark11” Zakhary, è riuscito a staccare il pass per l’ultimo atto solo ai calci di rigore.

TOP4 BUON RISULTATO

La delusione è palpabile per Obrun. I tempi sembravano maturi per un trofeo, soprattutto dopo aver letteralmente annichilito Anders “Vejrgang” Vejrgang dei Rblz Gaming. La dea bendata ha premiato il player Orange, ma è solo questione di tempo. Obrun, per costanza e talento, è destinato a far parlare di sé nell’imminente futuro e un acuto in terra internazionale arriverà. Resta l'amarezza. Il risultato, tuttavia, è comunque importante. “Così fa veramente male – le parole dello stesso Tagliafierro -, è una sconfitta che devo metabolizzare. Purtroppo, anche quest’anno è arrivata una top 4, che sicuramente è un risultato straordinario, ma onestamente meritavo di più. Ero carico e fiducioso. Quello che posso dire è che sicuramente ci riproverò l’anno prossimo con più voglia. Voglio ringraziare tutto il team Exeed per l’incredibile supporto e tutti gli italiani che hanno tifato per me”.

IL BILANCIO DI COACH HOLLYWOOD

Concetti ribaditi da Nello “Hollywood285” Nigro: “Dopo un cammino così importante – ha ammesso il coach di Exeed – non posso che essere fiero di Francesco. È un player straordinario e una persona speciale. Sono affranto tanto quanto lui: l’epilogo ci lascia sicuramente tanta amarezza. Non abbiamo nulla da rimproverarci, siamo stati oggettivamente sfortunati. Ora ricarichiamo le batterie perché il prossimo anno ci riproveremo”.

SORPRESA NAPOLI ESPORTS

Riavvolgendo il nastro, intanto, anche la cenerentola Napoli Esports ha strappato applausi. La compagine partenopea, infatti, ha indossato i panni di underdog per tutto il Club World Cup chiuso in top4 dopo la sconfitta in semifinale contro i FutWiz. Nella tre giorni di Riyad in Arabia Saudita, Luca “Luconegua” Guarino e Daniele “DaniHulk16” Culiers sono stati i veri protagonisti del Mondiale 2v2 di Fifa 23 vinto dai Rblz Gaming di Umut “Umut” Gültekin e Anders “Vejrgang” Vejrgang.

ITALIA ANCORA TRA LE GRANDI

Due settimane intense vissute costantemente con il vento in faccia, dunque, per l’intero panorama competitivo italiano di Fifa 23. I giocatori italiani sono riusciti a guadagnarsi le luci della ribalta grazie ad un’altra top4, quella della eNazionale (la Nazionale di Fifa 23 della Figc, ndr) nella FIFAe Nations Cup con Francesco “Obrun” Tagliafierro, Daniele “Danipitbull” Pinto e Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti. Il sogno, tuttavia, si è infranto in semifinale al cospetto dell’Olanda che ha superato l’Italia 3-0, ma in rimonta ha concesso il bis al Brasile nella finale andata in archivio 3-2 in favore dei verdeoro. La eNazionale per il secondo anno consecutivo ha strappato un posto tra le quattro migliori nazionali dell’intero panorama competitivo di Fifa 23. Menzione particolare, infine, per Andrea “Montaxer” Montanini. Il player del Genoa nella FIFAe World Cup ha chiuso in Top 5-8.