EA FC 24: c’è anche il pallone d’oro

L’addio a Fifa non è necessariamente una brutta notizia. Soprattutto non sembra aver spostato più di tanto gli equilibri di potenza mediatica a livello globale per Electronic Arts, il publisher del gioco che dalla prossima edizione, in uscita in autunno, si chiamerà EA FC 24. Scaduti i diritti, con la decisione consapevole di non volerli rinnovare per, si vocifera, le esagerate richieste economiche della FIFA (la federazione), EA mantiene ugualmente la sua influenza come ha dimostrato la presenza di un “certo” Erling Haaland alla presentazione del videogioco.

Ecco il pallone d’oro

Proprio Haaland è inoltre tra i principali indiziati per la vittoria del Pallone d’Oro 2023, considerato l’enorme numero di gol segnati in stagione, 52 in 53 partite, di cui 36 nei 35 match ufficiali in Premier League, la vittoria del Treble con Premier League, Coppa di Lega e Champions League. Eppure con EA FC 24 chiunque potrà ambire a vincere il Pallone d’Oro. Il premio più ambito per ogni calciatore arriverà infatti all’interno del gioco in modalità carriera.

Rivaldo alla premiazione

In un video postato sui social Electronic Arts ha mostrato la presenza del premio calcistico per eccellenza nel primo capitolo di EA FC. Una cerimonia vera e propria, in grande stile, con le leggende Eric Cantona come presentatore e Rivaldo come messaggero dell’annuncio del vincitore. Tutti rigorosamente in abito elegante con giacca e camicia. Incluso il vincitore, il fittizio Samuel Fischer, che sale sul palco in una cerimonia riprodotta in modo fedele all’originale. Un’esperienza che da oggi, o meglio, tra poche settimane, sarà disponibile per tutti anche se solo in modalità digitale.