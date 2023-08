eBasket: chi sono i nuovi campioni italiani FIP

Il Fip eBasket Tour 2023, organizzato dalla stessa Federazione Italiana Pallacanestro, ha chiuso i battenti consegnando i nuovi campioni italiani di NBA 2k24. A vincere rispettivamente su Ps5 e Ps4 sono stati Dante De Rossi e Francesco Corso, protagonisti assoluti alle fase finali di Cesenatico. Una giornata decisamente impegnativa per organizzatori e giocatori, messa a dura prova dalle condizioni meteorologiche. Ma procediamo con calma.

La manifestazione

La manifestazione esports è stata organizzata all’interno dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit. A causa del maltempo le finali sono state però spostate da Piazza Andrea Costa al Palacesenatico, portando giocatori e organizzatori e rivedere l’intera gestione del torneo in brevissimo tempo. Una sfida logistica e mentale vinta su tutti i livelli che alla fine, anche grazie alla collaborazione con Master Group, hanno consentito l’ottimo svolgimento delle finali.

Il commento di Pecile

“Sono state finali di alto livello”, ha commentato l’ex azzurro, grande appassionato di videogiochi e team leader della eNazionale Andrea Pecile. “Ma non poteva essere altrimenti. Il ritmo delle gare è stato serrato e forse questo può aver nuociuto a Danto (nickname di Dante, ndr), il grande favorito della vigilia, che è stato sottoposto a un vero tour de force giocando entrambe le competizioni”.

Chi ha vinto

Dante De Rossi (“DantoTheMIP”) nato a Pescara e che vive ad Ascoli Piceno è la sorpresa e il maggior protagonista di questa edizione. Danto, 17 anni compiuti a fine giugno, non solo ha vinto il torneo su PS5, ma è stato finalista anche nel Torneo di PS4, sconfitto per 1-2 dal romano Francesco Corso (“xVill”). Nel corso del Tour, iniziato a gennaio, Danto si è qualificato fin dalla terza tappa e non ha avuto bisogno dei playoff della quarta.

Il tour de force

In pratica ha giocato vincendo tutte le gare tranne una finale, iniziando alle 14:30 e proseguendo fino a tarda serata. Tradito all’ultimo forse da emozione e stanchezza che gli hanno impedito di vincere in entrambe le categorie. I campioni d’Italia Dante De Rossi (“DantoTheMIP”) e Francesco Corso (“xVill”), insieme a Niccolò Lamorgese (“niccolo_2001_”), secondo classificato PS5, sono poi stati premiati dal segretario generale Fip Maurizio Bertea e da Andrea Pecile.

Tutto in diretta (e on demand)

Le fasi finali del torneo sono state trasmesse anche in diretta streaming sul canale Twitch dell’Italbasket con il commento di Simone Trimarchi (“AKiRa”), Giovanni Musig (“Sweetchin”) e Andrea Pecile (“Sunshine”), ormai il trio d’eccezione degli eventi esports della Fip. E che sono anche disponibili on demand. Tra i protagonisti dell’evento anche i semifinalisti che rispondono ai nomi di Andrea Di Sant’Antonio (“andrea-mitico97”) e Fabrizio Antinori (“subcombicio”) su PS4, mentre Niccolò Lamorgese (“niccolo_2001_”) e Michele Meardi (“sickmickmea”) hanno ottenuto la Top 4 su PS5.