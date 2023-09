Donne e non-binary: è il primo caso della Bundes Esports

Sulla carta il team VfL Osnabrück sembra una delle tante squadre che l'anno prossimo giocheranno alla Vbl, la Virtual Bundesliga. A loro, però, andrà il primato di prima squadra femminile e non binaria (quindi composta da ragazze e da player che non si riconoscono appartenere ad alcuno dei due sessi tradizionali) di FC 24, il simulatore sportivo di EA Sports che sostituirà la serie FIFA a fine settembre.

“Con la nostra partecipazione alla Vbl vogliamo provare a spezzare un po’ una scena finora dominata dagli uomini, e prendere una posizione a favore della diversità”, ha detto Michael Welling, amministratore delegato del team Verein für Leibesübungen von 1899 presentando la divisione esportiva del suo club della Bassa Sassonia. La squadra, che veste i colori bianco-viola, ha un obiettivo chiaro: “Vogliamo dare l’esempio per una maggiore diversità negli esport”.

Per farlo ha ricevuto anche il sostegno dalla Esports Player Foundation, un'organizzazione dedicata a promuovere i giocatori di esport emergenti in Germania fornendo loro una piattaforma che li accompagna nel loro cammino verso il successo. “Il tema degli eSports è certamente polarizzante nel calcio convenzionale, ma è particolarmente rilevante tra le giovani generazioni”, aggiunge Welling. “Negli esports il genere non gioca un ruolo fondamentale nella competizione, di conseguenza, speriamo che il nostro approccio contribuirà a garantire che il numero di giocatori sia equilibrato in futuro”.

Per trovare i talenti che andranno a competere con la maglia bianco/viola, la VfL Osnabrück ha organizzato un torneo di scouting che si terrà presso la Esport Factory di Osnabrück nelle prossime settimane. Le giocatrici e i giocatori interessati possono già registrarsi tramite un modulo online sul sito ufficiale del club. I tre futuri player della squadra riceveranno una borsa di studio dalla Equal Esports Initiative che sarà composta da un elenco di oltre 100 moduli di supporto con le materie di interesse di ogni atleta” fanno sapere dal club.

Non tutto è andato per il verso giusto, però, perché Welling riserva non nasconde il suo malumore per quanto riguarda il regolamento di partecipazione alla Vbl secondo cui tutto ciò che il club sta costruendo potrebbe andare in fumo già l'anno prossimo: “Se tra qualche anno sarà una pratica comune nella Vbl vedere squadre miste noi ne saremo felici, anche se come VfL Osnabrück, probabilmente non parteciperemo più, a causa di un regolamento che, a nostro avviso, mina l’idea di competizione sportiva”.

Partecipando alla Vbl, infatti, solo i club di prima e seconda divisione della Bundesliga reale. Se un club retrocede in 3a divisione perde il diritto di partecipare alla competizione esportiva. Questo regolamento è al centro di una controversia che si ripresenta ogni anno: ha fatto scalpore il caso dell’FC Ingolstadt che ha vinto la scorsa edizione della Vbl, ma è stato escluso dalla prossima edizione perché il club calcistico è sceso in terza divisione.