Rocket League: arriva anche la Juventus Dsyre

La collaborazione tra l’organizzazione dei Dsyre e il più titolato club calcistico in Italia era cominciata poco meno di un anno fa con la presentazione del team di Fifa 23. Squadra che, grazie alle giocate di Danilo “Danipitbull” Pinto, si sarebbe poi laureata campione d’Italia nella eSerie A Tim . I Dsyre nel corso del 2023 hanno inoltre conquistato altri risultati, la vittoria conquistata su Rinascimento di Valorant e il secondo posto nel Pg Nationals di League of Legends. Entrambe, tra l’altro, con finali dal vivo a Milano: la prima contro i Gmt, vinta, la seconda contro i Macko, persa. Sempre su League of Legends, poi, i Dsyre hanno anche conquistato l’accesso alla fase principale del torneo europeo dell’Emea Masters , diventando il secondo team a riuscirci per l’Italia nella storia della competizione. Adesso arriva la nuova avventura su Rocket League, questa volta con la Juventus: con l’obiettivo dichiarato di diventare i nuovi campioni italiani.

L’Italian Rocket Championship vedrà adesso compete la Juventus Dsyre con un trio di giocatori di primo piano: Davide "Davoof" Lo Cicero, Lorenzo "Dead-Monster" Tongiorgi e Ario "Arju" Berdin . Dead-Monster in particolare è uno dei migliori giocatori di Rocket League in Europa, che poco tempo fa aveva giocato per il team dei Natus Vincere. L’obiettivo, con un team così competitivo, è di vincere il trofeo, almeno nel breve periodo. Sulla lunga distanza, invece, si proverà a conquistare un posto nella scena europea e mondiale. “Quello tra Juventus e Dsyre è un legame sempre più forte e orientato all'intrattenimento di tutte le audience e strizza un occhio in particolare alle giovani generazioni”, ha sottolineato Gianmarco Pino, Brand Manager Juventus.

Le parole di Juventus e Dsyre

“La collaborazione con il team Dsyre di Rocket League conferma il nostro impegno nell'ambito degli eSports, dimostrando come l'innovazione possa unire il mondo del calcio virtuale e reale. Insieme vogliamo coinvolgere le nuove generazioni in un modo che rispecchi la loro passione per il gaming e per la Juventus portando avanti la tradizione vincente bianconera in nuovi e avvincenti territori”, ha concluso ancora Pino. Andrea Cibelli, chairman dei Dsyre, ha messo il focus sulla volontà di ottenere nuovi successi: “Uno dei motivi per i quali è nata Dsyre è per collegare gli esports ai mondi affini, come quello dello sport tradizionale. Il nuovo team di Rocket League, che va ad estendere lo spettro della collaborazione con Juventus, ne è un esempio, e incarna questa mission condivisa di successo, innovazione e intrattenimento per tutte le audience, guidando Juventus DSYRE verso nuovi successi, esportivi e di brand”.