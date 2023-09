Il Milan tra Rocket League e eFootball

Con la sua lunga storia di grandi successi nel mondo del calcio internazionale, il Milan ha portato in Italia innumerevoli trofei. Le iconiche strisce rosse e nere fanno battere il cuore di oltre 550 milioni di tifosi milanisti in tutto il mondo e sono sinonimo di stile ed eleganza. Non è un segreto, poi, che il brand AC Milan è uno dei più riconoscibili e rispettati nell'industria dello sport mondiale.

MILAN ANCORA SU ROCKET LEAGUE

Non contenti di riposare sugli allori, i rossoneri continuano a guardare verso il futuro. Grazie alla collaborazione con Puma, sponsor tecnico della squadra gestita dal fondo RedBird di Gerry Cardinale, il Milan per la seconda volta è approdato su Rocket League. All’interno del videogioco targato Psyonix Studios sarà possibile trovare due skin per le auto Octane e Fennec che rievocano il terzo kit ufficiale. Come nella maglia indossata da Pulisc e compagni è stato scelto un design coraggioso e innovativo con tonalità moderne e sgargianti. Un'esclusiva combinazione di colori ravish, fizzy lime, white, royal sapphire e majestic purple che ritroviamo anche nelle due vetture di Rocket League e che celebrano l’inclusione e la diversità.

LE ALTRE SQUADRE

Il Milan, però, sarà in buona compagnia. Oltre ai rossoneri, spazio ad altre quattro squadre del panorama europeo: i campioni d’Europa del Manchester City, il Borussia Dortmund e l’Olympique de Marseille. Un segnale inequivocabile: dopo anni passati al buio, il brand Milan è tornato a splendere grazie ai successi sul campo nazionale ed europeo. Lo scudetto vinto nella stagione 2021-2022 e la semifinale poi persa contro l’Inter nell’ultima edizione della Champions League hanno accelerato il processo di crescita, alzando nuovamente l’asticella.

IL PRECEDENTE

Tornando alla collaborazione con Rocket League, intanto, negli scorsi mesi era toccato al quarto kit da gara sfondare la parete del mondo reale per approdare in quello virtuale. Sempre con la collaborazione di Puma e grazie al supporto del marchio di moda parigino KOCHÉ, il kit ispirato alla pixel art fece il proprio esordio come skin nel videogioco Psyonix su altre due vetture come Octane e Dominus.

ESPORTS CENTRALE

Un Milan, dunque, sempre più attento a ridurre le distanze con le nuove generazioni. E proprio in virtù di questa politica, i rossoneri sono molto attivi in campo esports. I fari sono puntati inevitabilmente su eFootball (il vecchio Pro Evolution Soccer, ndr) grazie alla collaborazione con QLASH. Oltre alla vittoria nella Coppa eFootball Italia, Carmine Liuzzi e Francesco Sirianni hanno portato a casa un’ottima top4 nell’ultima eFootball Championship Pro al cospetto di squadre altrettanto blasonate come Manchester United e Barcellona.