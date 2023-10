FC Pro Open: i tre player più forti d’Italia subito eliminati

EA FC 24 NUOVO LOOK PER L’ESPORTS

Il calendario competitivo è suddiviso in due finestre temporali distinte per consentire ai tifosi o ai semplici appassionati di seguire le gare nel modo più semplice possibile. Fino al 3 febbraio 2024 i fari saranno puntati sulla competizione globale, ovvero l’FC Pro Open che si disputerà a cadenza settimanale (proprio come un campionato di calcio, ndr). Ci sono, però, diverse tappe da superare prima di staccare il pass. La prima è già andata in archivio, con il Regional Qualifier che si è disputato proprio nello scorso weekend. Ben 15 gli italiani ai nastri di partenza. Solo Francesco "Kekkova" Valle, Andrea "Montaxer" Montanini e Gabriel "Antonini_Gabriel" Antonini hanno centrato la qualificazione al Global Qualifier, che metterà in palio i 16 posti per l’FC Pro Open, dove ha già trovato spazio Francesco "Obrun" Tagliafierro in virtù della top 4 nell'ultimo Mondiale.

GLI ESCLUSI

Diversi, invece, i nomi illustri che hanno dovuto rimandare l’appuntamento con la storia. A partire dal campione d’Italia in carica Danilo “Danipitbull” Pinto, player di Juventus Dsyre. Discorso pressoché identico per il finalista dell’ultima eSerie A Karim “Karimisbak” Rmaiti e per Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti, fresco di firma nella eLigue 1 con il Clermont e terzo classificato nel campionato italiano giocato su Fifa 23. Una situazione quasi paradossale: i tre player potenzialmente più forti del nostro panorama competitivo tagliati nella fase di qualificazione dell’FC Pro Open.

TUTTO CASUALE

Tre indizi fanno una prova, niente di più vero, ma bisogna scavare più a fondo per comprendere appieno i motivi di una debacle così clamorosa. Investire soldi reali in monete virtuali è ormai prassi quasi per tutti, con una leggera sfumatura che vede il pro-player costretto a mettere mano al portafoglio per essere competitivo. Perché le skill non bastano da sole e le carte dominanti hanno valori di mercato completamente spropositati. A questo aggiungiamoci un altro fattore preponderante, ovvero che non sempre le ingenti somme di denaro immesse sul mercato tornano indietro in maniera equa. Il rischio di rimanere con il cerino in mano, pur avendo investito tanto, non è mai zero. Tutto, di conseguenza, è affidato inevitabilmente al caso e il rettangolo verde virtuale in una situazione come questa, forse, non è mai il giudice supremo. Al contrario, una buona dose di fortuna su EA Sports FC 24 può risultare fondamentale. Del resto, le partite si decidono davvero sui dettagli.

APPUNTAMENTO AL 2024

Oltre al danno si materializza anche la beffa per i tre player. Danipitbull, ErCaccia e Karimisbak prima di tornare in scena dovranno necessariamente aspettare la seconda finestra del competitivo, quella dei campionati partner (c’è la nostra eSerie A, ndr) a febbraio 2024. Diverse, dunque, le zone d’ombra sul nuovo corso esports di EA Sports FC 24 che sembra non aver convinto proprio nessuno almeno in questo inizio di stagione.