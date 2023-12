La Juventus Dsyre vince la eSupercup esports

Dalla vittoria del primo scudetto digitale, il cui trofeo si trova oggi al Museum accanto a quelli di campionati e coppe, sono passati nove mesi ma per Danipitbull, campione allora, sembra non essere cambiato nulla confermandosi il migliore italiano con la conquista della eSupercup. Il trofeo è il primo della stagione competitiva italiana di EA Sports FC 24 e si inserisce nel lungo cammino della eSerie A Tim.

Un anno di attesa

Un anno fa a vincere l’edizione della eSupercup fu il Monza, battendo in finale proprio la Juventus Dsyre di Danipitbull. In questo ultimo scorcio di 2023, però Danilo Pinto non sembra voler lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Vincitore della seconda tappa della Wicked Wednesdays, nominato “Golden Boy” nella stessa cerimonia che ha premiato il calciatore del Real Madrid Jude Bellingham come corrispettivo “reale”, Danipitbull adesso si è preso anche la vendetta sportiva sullo scorso anno.

Il percorso

Pinto, confermato giocatore della Juventus Dsyre anche per la nuova stagione, ha prima superato il Genoa ai supplementari dopo uno svantaggio di 0-3. Poi, nella splendida cornice dello stadio di Udine, la semifinale e il derby contro il Torino, vinto 3-1. Infine una super prestazione in finale, conquistata con un netto 6-2 ai danni degli Cagliari di Kekkova. “Sono emozionato, per me è questa è una ripartenza; è bello esserci rifatti dopo lo scorso anno e portare a casa la Supercoppa”, le parole post partita del campione esports della Juventus Dsyre.