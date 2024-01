EA Fc 24, è fuga all'estero dei proplayer italiani

Motivati da una combinazione di opportunità economiche e ambizioni professionali, numerosi calciatori o allenatori italiani hanno deciso di lasciare i campionati nazionali per mettersi alla prova in altri paesi. L'attrattiva finanziaria è sicuramente un fattore determinante di questa scelta. I club stranieri, spesso supportati da budget più elevati, offrono contratti economici più allettanti rispetto alle squadre italiane. E nel continuo gioco delle parti, con sport reali e virtuali che intrecciano i loro destini, anche nel mondo esports è in atto una diaspora che ha portato tre dei nostri più grandi talenti in Francia.

ERCACCIA APRE LA STRADA

Su EA Sports FC 24 e più precisamente nella eLigue 1 Uber Eats (il campionato esports ufficiale della Ligue 1, ndr) si parlerà anche italiano. Ci ha pensato Raffaele "ErCaccia" Cacciapuoti a tracciare la strada. Dopo una lunga storia d'amore con il Monza durata ben quattro anni e con diversi titoli in bacheca tra cui una eSuperCup in compagnia di Lucio "Hhzers" Vecchione, Cacciapuoti in estate ha deciso di voltare pagina. La necessità di trovare nuovi stimoli e forse maggiore stabilità ha spinto uno dei player più talentuosi del nostro panorama competitivo al Clermont. L’obiettivo, inutile anche sottolinearlo, è quello di migliorare il sesto posto della scorsa stagione proprio nella eLigue 1 e portare a casa risultati importanti in campo internazionale.

MONTAXER VOLA IN FRANCIA

Successivamente, invece, è toccato ad Andrea "Montaxer" Montanini emigrare in Francia. Il ventiduenne ha deciso di sposare il progetto del Lorient che sarà sempre ai nastri di partenzza della eLigue 1. Un curriculum di tutto rispetto per Montaxer, passato da Salernitana e Genoa in eSerie A, oltre che dalla eNazionale targata Figc con cui ha raggiunto la top 3 nell'ultima FIFAe Nations Cup (l'equivalente di un Mondiale di calcio, ndr). L'obiettivo principale di Montaxer con il Lorient è ambizioso: portare la squadra al quarto titolo francese.

KARIMISBAK AL BORDEAUX

A chiudere il quadro, Karim "Karimisbak" Rmaiti che vestirà la maglia del Bordeaux Esport. Il player con un passato nella eNazionale e oggi nella selezione di EA Sports Fc del Marocco, è stato tra i grandi protagonisti delle ultime due stagioni in eSerie A, dove ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Karimisbak, infatti, ha prima perso la finale contro il Torino di Francesco "Obrun" Tagliafierro nell'edizione 2021-2022 e successivamente con la Juventus di Danilo "Danipitbull" Pinto nell'ultima annata. La eLigue 1 può rappresentare il suo riscatto.

L'ASSENZA DI INTER E MILAN

La decisione dei player italiani di giocare all'estero, dunque, è una tendenza che riflette la crescente globalizzazione dell'esports. Mentre il legame con l'attuale scena è preponderante per qualcuno, l'attrazione di nuove sfide e soprattutto l'opportunità di crescita spinge sempre più giocatori a valicare i confini nazionali alla ricerca di nuove e stimolanti avventure. A giocare un ruolo fondamentale, inoltre, anche l'assenza di due colossi come Milan e Inter dal panorama competitivo di EA Sports Fc 24. Squadre sotto l'esclusiva di Konami che avrebbero potuto investire pesantemente nell'esports, così come ha fatto la Juventus.