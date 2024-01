La Virtual Bundesliga approda in tv: esports alla portata di tutti

Con l’FC Pro che sta tenendo incollati tutti gli appassionati di EA Sports FC 24, cominciano a muoversi le prime tessere in vista dei campionati esports delle leghe partner. per il titolo Electronic Arts. A dare lo start alle competizioni nazionali ci ha pensato la eLigue 1 Uber Eats mercoledì 9 gennaio, il campionato francese che vedrà anche tre italiani ai nastri di partenza, mentre a partire dal 20 gennaio toccherà alla ePremier League. Nessuna novità, invece, per quel che riguarda la eSerie A che con ogni probabilità romperà gli indugi a partire da febbraio.

LA VIRTUAL BUNDESLIGA ARRIVA IN TV

In Germania, intanto, ci sono novità importanti per l’esports e per la Virtual Bundesliga di EA Sports Fc 24. WOW, servizio Ott leader da Sky, è il nuovo naming rights partner del campionato tedesco. Il logo è già presente in tutti i marchi relativi alla competizione. Le buone notizie, in ogni caso, non finiscono qui. Perché WOW ha in cantiere già diversi format che verranno trasmessi proprio sulla piattaforma di proprietà di Sky Germania.

SODDISFAZIONE SPONDA SKY

“La partnership con la Virtual Bundesliga – le parole di Caterina Preti, Senior Vice President OTT di Sky – renderà l’eccellente servizio streaming di WOW Tv ancora più noto nel segmento esports. Il gaming è molto importante per il nostro target e WOW offre i contenuti di streaming perfetti per loro. Tra questi, l’eccezionale sport in diretta con la Bundesliga e la Bundesliga 2, oltre a serie di highlights basate su noti videogiochi come Halo e The Last of Us della HBO. Il team di WOW è appassionato di tutti i club della Bundesliga, comprese le squadre virtuali. Per questo motivo vediamo una forte base per un coinvolgimento redditizio nell’ambiente della Bundesliga virtuale”.