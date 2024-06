Ferrari Esports Series: date e location della finale dal vivo

Una finale dal vivo

Comprendendo tre regioni, l'impegno della Ferrari negli esports 2024 promette gare di simulazione ad alta adrenalina come parte di una stagione ricca di azione, iniziata il 13 maggio e che proseguirà fino alla LAN Grand Final che si giocherà, come anticipato, al Ferrari World Yas Island, ad Abu Dhabi, il 5 dicembre. L'evento ospiterà 15 finalisti, che si qualificheranno attraverso le finali regionali in EMEA, APAC e Americhe (NA e SA), con i rispettivi eventi che saranno mostrati in diretta sui canali YouTube e Twitch di Ferrari HP Esports. I primi cinque classificati di ogni regione accederanno alla LAN Grand Final, che potrebbe offrire l'opportunità di gareggiare davanti a un ulteriore pubblico dal vivo. Ai finalisti si aggiungerà una wildcard, che dovrà guadagnarsi il posto vincendo la Thrustmaster Community Cup. L'evento settimanale di Thrustmaster è rivolto ai non professionisti che gareggeranno nell'arco di 10 settimane. La classifica internazionale presenta Hot Lap provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo a tutti la stessa opportunità di competere.

Isaac Gillissen, vincitore della Ferrari Esports Series 2023, ha dichiarato: "La finale LAN al Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, è la dimostrazione di quanto i finalisti saranno messi alla prova. Sarà un'esperienza incredibile, ma dovranno dimostrare di essere ancora in grado di ottenere il massimo delle prestazioni in un ambiente di classe mondiale ad alta pressione, senza magari adattarsi al fuso orario. L'esperienza sarà fantastica e la sfida ancora più grande". Gergo Báldi, vincitore della Ferrari Esports Series 2023, ha dichiarato: "Ci sarà molta pressione per esibirsi nel Ferrari World. Darà un fattore in più alla competizione, non vedo l'ora di seguire la Finale, di sicuro ci saranno i migliori!". Infine Jonathan Riley, vincitore della Ferrari Esports Series del 2022, ha dichiarato: "La Finale LAN al Ferrari World di Abu Dhabi è una dichiarazione che dice che facciamo sul serio con la Ferrari HP Esports Series. Sarà un'esperienza che cambierà la vita per coloro che arriveranno in finale e i piloti saranno estremamente motivati a raggiungerla. La concorrenza sarà estremamente agguerrita in ogni gara, quindi la Ferrari HP Esports Series sarà un vero e proprio banco di prova per chi è in grado di esibirsi ai massimi livelli con costanza."

Come funziona la competizione

La finale della Ferrari HP Esports Series ospiterà round su iRacing, Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione per trovare il vincitore finale, mentre gli entusiasmanti tracciati previsti per l'evento devono ancora essere annunciati. I vincitori delle ormai consolidate Ferrari HP Esports Series avranno la possibilità di assicurarsi un ambito posto nel contratto del team Scuderia Ferrari Esports, oltre a premi offerti da Ferrari, B&O, Rayban, Thrustmaster e molti altri. Coloro che non riusciranno a conquistare l'ambito posto nella LAN Grand Final potranno comunque competere per i premi della Thrustmaster Community Cup nel corso della stagione. I vincitori di ogni round potranno vincere un Wheel Add-On Thrustmaster Ferrari 250 GTO e partecipare alla fortunata estrazione di un modello di auto GT Bburago. Il round finale della Coppa si terrà sulla prestigiosa Nordschleife, dove il vincitore assoluto avanzerà come wildcard per la LAN Final insieme agli altri 15 finalisti della serie.

Rong Chen, responsabile della serie Ferrari HP Esports, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare la Ferrari HP Esports Series Grand Final al Ferrari World. Questo dicembre, non vediamo l'ora di accogliere i migliori piloti di simulazione ad Abu Dhabi, dove si sfideranno per un potenziale posto nella Scuderia Ferrari Esports Team." Questa quinta edizione delle Ferrari HP Esports Series sarà caratterizzata da diverse fasi competitive: ogni regione ospiterà inizialmente una serie di Hot Lap Qualifiers, dando a tutti coloro che vi parteciperanno la possibilità di guadagnarsi un posto nelle Regional Qualifiers previste per luglio. Le qualificazioni regionali restringeranno ulteriormente il campo dei concorrenti, mentre la crema del raccolto passerà alle finali regionali che si terranno da settembre a ottobre. La finale di dicembre chiude un ampio calendario di otto mesi di gare per il 2024, con eventi in EMEA, APAC e Americhe (NA e SA). L'obiettivo della serie è offrire a un numero ancora maggiore di giocatori l'opportunità di provare il brivido del motorsport virtuale. Dall'emozione di guardare i migliori piloti di esports del mondo alla competizione in eventi dal vivo, la Ferrari HP Esports Series permette ai giocatori di tutti i livelli di mettersi alla prova.