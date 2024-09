Ronaldo, Lukaku e De Bruyne sfidano Ea Sports Fc

L’eterno dualismo tra EA Sports e Konami sta per implodere? No, almeno per il momento. Ci vorrà ancora del tempo per scalfire le certezze di EA Sports FC 24 ed eFootball, ma c’è un nuovo competitor sulla scena. Si tratta di UFL, gioco che sarà free to play quando farà il proprio esordio definitivo sul mercato. Sviluppato da Strikerz, publisher bielorusso, UFL ha già trovato un partner di eccezione per il lancio: Cristiano Ronaldo. Il giocatore ex Real Madrid e Juventus, oggi all’Al Nassr, è il volto principale del videogioco che si propone come mina vagante tra i titoli legati al calcio e ha contribuito allo sviluppo con 40 milioni di dollari. Spazio anche per diversi ambasciatori come Romelu Lukaku, fresco di firma con il Napoli di Antonio Conte, e Kevin De Bruyne, stella del Manchester City.

TANTI PUNTI A FAVORE

Le prime impressioni, in ogni caso, sono state molto positive nella beta di inizio giugno. E con le giuste contromisure, nel lungo periodo, potrebbe davvero insidiare la leadership di due mostri come EA Sports FC 24 ed eFootball. Il gameplay nel complesso è risultato divertente. I passaggi sono più manuali, i calci piazzati offrono un certo controllo e il gioco – al di là di qualche limite – sembra fluido. Menzione d’onore anche per le animazioni dei giocatori in campo: belle da vedere e realistiche, soprattutto quelle dei portieri. Anche la cura dei dettagli per Strikerz è fondamentale e la personalizzazione dei calciatori, con la possibilità di decidere come indossare la divisa, è sicuramente un punto a favore. Tra le note negative, invece, la difficoltà nel trovare partite. Un problema su cui lavorare e magari da risolvere all’uscita del gioco.

QUANDO USCIRÀ UFL?

Tutti curiosi, dunque, di capire se realmente nel tempo UFL riuscirà a mettere in discussione lo strapotere di EA Sports FC. Concentriamoci, però, sulla stringente attualità: quando uscirà la versione definitiva del videogioco. C’è una data ed è quella del 28 novembre in accesso anticipato. Una scelta non casuale, con Strikerz che punta al boom nel primo weekend di uscita. Gli sviluppatori, nel frattempo, hanno fatto sapere che la versione Common Test è già disponibile. Di cosa si tratta? Semplicemente una versione del videogioco prima che il titolo venga rilasciato ufficialmente. L’obiettivo è quello di dare la possibilità alla community di segnalare eventuali bug e l’esperienza diretta dei player è il miglior metodo.