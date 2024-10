Il Tennis Tavolo diventa un esports: ecco il primo mondiale virtuale

Da Singapore ai Giochi Olimpici Esports

Non si tratta del primo torneo esports dedicato al tennis tavolo. Già a Singapore, in occasione della Olympic Esports Week del 2023 realizzata dal Cio, la versione esports della popolare disciplina era stata protagonista come titolo dimostrativo. Ancora una volta la Ittf collaborerà con la For Fun Labs, publisher del rinomato gioco Vr Eleven Table Tennis che, attraverso un visore, permette di competere contro altre persone in maniera del tutto virtuale. “Questo evento è destinato a elevare lo sport sulla scena del gaming competitivo globale, consolidando il suo posto come attore chiave nella comunità degli esport”, ha scritto la federazione internazionale sul proprio sito. Gli ITTF World Esports Table Tennis Championships si svolgeranno in due fasi pensate per attrarre e coinvolgere sia gli appassionati di esports sia i giocatori di tennistavolo esperti da tutto il mondo. A partire dal 14 ottobre, i giocatori di tutto il mondo sono invitati a partecipare alla fase di qualificazione online. “Questo evento aperto e misto promuove l’uguaglianza e la diversità, incoraggiando la partecipazione di giocatori di tutti i livelli di abilità. I ??primi due concorrenti si guadagneranno un posto nella fase successiva della competizione”, si legge invece sul sito della Fitet, la federazione italiana di tennis tavolo. Le finali si giocheranno a Helsinborg, in Svezia, tra i migliori otto giocatori qualificati. I finalisti includeranno i primi due qualificati della fase online, i due giocatori di tennistavolo Eleven più quotati, un rappresentante del Paese ospitante e tre wildcard.

Una nuova era

“Questa evoluzione”, ha spiegato la presidente dell’ITTF e membro del CIO Petra Sörling, “segna una nuova era per noi. Mentre la rivoluzione digitale si dispiega, è nostra missione e responsabilità rimanere al passo con i tempi. Abbracciando gli esports e l'innovazione, non ci stiamo solo adattando, ma stiamo definendo lo standard per il futuro del tennistavolo e assicurandoci che il nostro sport rimanga all'avanguardia. Il successo dell’Olympic Esports Week Series e la prospettiva degli Olympic Esports Games 2025 ci hanno ispirato ad accelerare i nostri sforzi. L’impegno dell'ITTF per l’innovazione digitale è anche in linea con la visione del Comitato Olimpico Internazionale per il futuro degli esports”.