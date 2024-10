La FIFA lancia il nuovo mondiale esports con eFootball

Per coinvolgere l'intera community, due le competizioni in programma, una su console e una su mobile, ognuna delle quali incoronerà un Campione del Mondo FIFAe. Nell'anno inaugurale di questa collaborazione, 18 nazioni saranno rappresentate agli eventi finali. Le nazioni sono state selezionate in base a diversi fattori, come il numero di giocatori e i precedenti risultati ottenuti nei rispettivi Paesi. Tutti coloro che giocano a eFootball, poi, sono invitati a partecipare. Le federazioni partecipanti alla prima FIFAe World Cup con eFootball, Italia grande assente, su console e mobile sono: Argentina, Brasile, Costa Rica, Inghilterra, Francia, India,Indonesia, Giappone, Repubblica di Corea, Malesia, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Spagna, Thailandia e Turchia.

La FIFAe World Cup 2024 è un torneo ufficiale esports FIFA, con eFootball come titolo principale della competizione nelle categorie Console (PS4 e PS5) e Mobile. I giocatori che primeggeranno sia nelle qualifiche in-game sia nelle National Nomination Phases si sfideranno nella FIFAe World Cup 2024 che si svolgerà offline nel corso di quest'anno - per contendersi il titolo di Campione del Mondo.

La competizione sarà suddivisa in tre segmenti principali. Dal 10 al 20 ottobre si sono svolti i tre turni delle qualificazioni in-game. Seguiranno, dal 28 ottobre al 3 novembre, le fasi di candidatura nazionale nei 18 Paesi in gara. Infine, la fase finale della FIFAe World Cup 2024 si svolgerà offline verso la fine del 2024. Alla fase finale della FIFAe World Cup 2024 accederanno i giocatori dei 18 Paesi in gara che si saranno distinti nelle qualifiche in-game e nelle National Nomination Phases. Progredendo nelle qualificazioni in-game, gli utenti potranno ricevere fino a 50 monete eFootball, 5.000 punti eFootball, 30.000 Exp, 3 skill training program.