La Juventus parla svedese: il nuovo corso esports con Ollelito e i NIP

Attesa terminata per i tifosi esports, e non solo, della Juventus che hanno adesso finalmente il nome del loro nuovo pro-player di EA Sports FC. Dopo aver chiuso ogni rapporto con i Dsyre, che nel frattempo hanno cambiato pelle in Dnsty, i bianconeri si sono impegnati in un processo di rinnovamento e hanno allargato gli orizzonti. La nuova rotta punta verso la Svezia, frutto di una collaborazione con i Ninjas in Pyjamas, organizzazione attiva su diversi titoli come League of Legends e Counter Strike. Negli anni, la Juventus ha strizzato l’occhio a diverse realtà consolidate nell’esports. In occasione delle varie tournee in giro per il mondo, infatti, la squadra ha accettato gli inviti di Optic Gaming e FaZe Clan. Agli sgoccioli del 2024, invece, l’annuncio della collaborazione con i NIP che porterà Olle “Ollelito” Arbin a difendere i colori della Vecchia Signora.

IL NUOVO CORSO

Olle, oltre a essere un pro-player, è anche uno dei content creator di EA Sports FC più conosciuti nella community con guide, gameplay e consigli. Un posto come il Creator Lab della Juventus, laboratorio in cui nascono i prodotti digitali della società e inaugurato lo scorso maggio, sarà fondamentale per la sua crescita. “Non ci sono molte squadre di calcio che vantano strutture di questo tipo – le parole di Ollelito - e sono convinto che sapranno aiutarmi sia lato competitivo che per la creazione di contenuti. Un aspetto in particolare che mi ha colpito in questi primi giorni è che la Juventus non dà l’impressione di fare esports solo per essere presente sulla scena, lo fa perché ci crede veramente”. Un esempio concreto? In occasione dell’inaugurazione della nuova sala dei trofei dello Juventus Museum, accanto alle coppe degli scudetti e alle Champions League, era presente anche il trofeo della eSerie A conquistata nel 2023.

PASSATO DA NON CANCELLARE

Il percorso che porta oggi Olle “Ollelito” Arbin a vestire i colori bianconeri, dunque, non nasce nel vuoto. È figlio di un progetto che ha saputo coniugare ambizione e visione, gettando basi solide grazie a figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia esportiva della Juventus. A tal proposito, non può che emergere il nome di Danilo "Danipitbull" Pinto. Nel 2023, proprio il player originario di Taranto, ha guidato la squadra verso la conquista dello scudetto virtuale. Un successo che non rappresenta solo un trionfo, ma anche una pietra miliare per il brand bianconero negli esports. Insieme a Fabio Denuzzo e Daniele "Dagnolf" Tealdi, Danipitbull ha incarnato la perfetta sintesi tra talento individuale e gioco di squadra, unendo le sue qualità di giocatore professionista a una meticolosa pianificazione strategica orchestrata dalla collaborazione con Dsyre. Il risultato? La Juventus in campo esports non si è limitata a vincere: ha saputo costruire una narrativa capace di catturare l’immaginazione del pubblico. Oggi la palla passa ai Ninjas in Pyjamas per provare ad alzare l’asticella.