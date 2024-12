Lille e Team Vitality: la sfida si rinnova su EA Sports FC 25

Lille Olympique Sporting Club e Team Vitality, una delle principali organizzazioni esports in Europa, hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione per la stagione 2024/25. La partnership, giunta al terzo anno, ruoterà intorno al roster stellare di EA Sports FC 25, unendo i due club sotto i valori comuni di ambizione e successo. La sinergia si rafforza ancora una volta nel contesto della eLigue 1, con obiettivi ancora più ambiziosi rispetto al passato. La squadra potrà contare su infrastrutture di allenamento di altissimo livello, alternando sessioni presso il centro V.Performance del Team Vitality, situato allo Stade de France, e ritiri al Domaine de Luchin, moderno quartier generale della compagine francese. Inoltre, i giocatori avranno accesso esclusivo alle partite casalinghe del Lille, consolidando il legame tra sport reale e virtuale.

OBIETTIVI AMBIZIOSI

Per il Lille, attualmente impegnato nella lotta per un posto negli ottavi di finale della UEFA Champions League, la collaborazione garantisce una presenza costante in una competizione ufficiale della Professional Football League. Allo stesso tempo, il successo globale di EA Sports FC 25 offre una visibilità senza pari per il club, i giocatori e i partner. Gli obiettivi sono chiari: conquistare il primo titolo nazionale della eLigue 1 McDonald’s, trionfare in una competizione internazionale e qualificarsi per la Esports World Cup 2025, ormai un evento di riferimento sulla scena globale.

IL CAMPIONATO FRANCESE NEL MIRINO

Ambizioni, dunque, rinnovate per Lille e Team Vitality in vista della stagione 2024/25, con il roster composto da due giovani promesse francesi: Ilian Bouchi e Brice Masson. Nonostante la loro giovane età, entrambi portano energia e motivazione, pronti a competere ai massimi livelli sotto la guida esperta di Johann “ManiiKa” Simon, allenatore e figura di riferimento nel panorama esports. “Estendere la nostra partnership con LOSC per una terza stagione è motivo di grande orgoglio. Riflette la nostra visione condivisa e l’impegno nel superare i confini tra sport tradizionali ed esports. Siamo pronti a investire nei giovani talenti francesi come Ilian e Brice. Questa nuova stagione promette opportunità entusiasmanti sia in Francia che a livello internazionale”, ha dichiarato Nicolas Maurer, Co-Fondatore e CEO di Team Vitality.

NUOVA AVVENTURA PER MONTAXER

Nessuna voglia di nascondersi: il Lille preferisce giocare a carte scoperte sul tavolo verde della prossima eLigue1. Lecito aspettarsi una concorrenza spietata per il duo francese. Il Clermont, ex squadra di Brice Masson, ha rimpolpato il roster con il campione in carica dell’ultimo campionato francese: Andrea “Montaxer” Montanini. L’ex Lorient, Genoa e Salernitana andrà a comporre un tandem tutto italiano con Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti, ex giocatore del Monza e attualmente player della eNazionale. “È nel DNA del Lille non mollare mai e dare il massimo. Auguro al nostro team esports di rappresentare al meglio i colori e i valori dei Dogues" ha dichiarato Olivier Létang, CEO della compagine francese. Il rinnovo con il Team Vitality? Logica conseguenza del lavoro svolto dall’organizzazione in questi anni. Nel panorama competitivo nazionale e internazionale, Vitality è un’assoluta certezza. Insieme a loro vogliamo portare la nostra determinazione anche su EA Sports FC 25.