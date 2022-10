Ad Alicante i mondiali di Teamfight Tactics

La conclusione della stagione competitiva di Teamfight Tactics sta per arrivare con i Tft Dragonlands Championship che si terranno dal 18 al 20 novembre ad Alicante, in Spagna . Per la prima volta a organizzare un evento globale di Riot Games sarà un’azienda europea, la Ggtech, una collaborazione atta a migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco sia per i giocatori che per gli spettatori, come con Tft Llvup, una scala professionale e amatoriale all'avanguardia.

Montepremi a sei cifre

Alle finali mondiali dello strategico legato a League of Legends sarnno presenti i 32 migliori giocatori provenienti dalle 8 diverse regioni competitive che si sfideranno per un montepremi totale di 456.000 $. Il venerdì e il sabato si terrà una fase di qualificazione con il formato checkmate che sarà utilizzato invece nella fase finale di domenica. Per rivendicare il titolo di campione, i partecipanti dovranno ottenere 18 punti e vincere. Al primo andranno 150.000 $, mentre il secondo il terzo otterrano rispettivamente 75.000 $ e 25.000 $.

Diretta da Alicante

La trasmissione dell'evento si svolgerà presso gli studi di produzione di Ggtech ad Alicante, in Spagna. Il team di produzione globale trasmetterà l'evento in diretta online su un palco ispirato all'ultimo set del gioco, i Dragons. Come nella precedente stagione Tft, Ggtech ospiterà anche il Western Last Chance Qualifier il fine settimana prima del Global Championship, sabato 12 novembre: due giocatori provenienti da ciascuna delle regioni partecipanti (Latam, Brasile, Emea e Nord America) si sfideranno per gli ultimi due posti nel Tft Campionato Dragonlands. Questa non è la prima collaborazione tra Ggtech e Riot Games, poiché l'azienda ha già organizzato eventi come il circuito competitivo Rising Legends, il più grande in EMEA.

Stretto rapporto con community e Riot Games

Álvaro Lara, Project Lead di Ggtech, ha dichiarato: "Attraverso l'innovazione nella produzione di eventi TFT a livello nazionale e internazionale, abbiamo acquisito una profonda comprensione del gioco e della sua community, e costruito uno stretto rapporto di lavoro con Riot Games". Santos Montiel, Ceo di Ggtech, ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di essere stati selezionati da Riot Games per produrre questo prestigioso evento internazionale. Il nostro team di Ggtech è impegnato a sostenere lo sviluppo dei talenti locali, in modo da poter supportare al meglio l'espansione internazionale di TFT di Riot Games".