Tft Monster Attack: cosa sono gli Hero Augments

Dal 15 novembre arriverà sul Pbe di Teamfight Tactics il nuovo set Monsters Attack! , la cui uscita ufficiale sui server pubblici è prevista per il 7 dicembre con la patch 12.23. Una delle principali modifiche riguarda gli Augments, una meccanica che è stata introdotta per la prima volta nel Set 6 di Teamfight Tactics e che è poi proseguita nel 7. Con il Set 8 Riot Games ha deciso di inserire definitivamente gli Augments come meccanica permanente del gioco, andando adesso a potenziare individualmente anche i campioni.

Come funzionano gli Hero Augments

In particolare Riot Games ha deciso di introdurre con il Set 8 gli Hero Augments, pensati per creare un supereroe, o un supercattivo, in ogni composizione di Tft. Se nei set precedenti gli Augments servivano per incrementare il valore di un tratto o gli effetti dei vari tier, con gli Hero Augments il Set 8 andrà a modificare l’impatto dei singoli campioni utilizzati. Ogni campione nel Set 8 avrà due Hero Augments progettati su misura, in modo che ogni singola unità può potenzialmente diventare il “carry” della composizione; oppure, se si sceglie l’altra tipologia di Hero Augments, può diventare un support o un flex. In totale ci saranno 170 Augments “classici”, in gran parte confermati dai precedenti set (da cui vanno ovviamente esclusi quelli che si riferivano a tratti specifici che scompariranno con il Set 8), più i vari Hero Augments.

Quando arrivano gli Hero Augments

Considerata la presenza di 59 campioni, ci saranno 118 Hero Augments a disposizione. Tuttavia, ha sottolineato Riot Games, ci saranno dei game in cui non comparirà nessun Hero Augments, anche se “la probabilità che si verifichi tale eventualità è davvero bassa”. In generale gli Augments compariranno agli Stage 2-1, 3-2 e 4-2. Gli Hero Augments possono capitare al massimo una volta a game ma in quale momento cambierà da game a game. La certezza è che nel momento in cui compare a un giocatore, compare a tutti gli altri.