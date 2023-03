Le novità di Glitched Out!, il nuovo set di TFT

Il nuovo mid-set di Teamfight Tactics si chiama Glitched Out! e sarà disponibile inizialmente sul Pbe, il server di testing, a partire dall’8 marzo mentre sarà lanciato sui server di tutti il 22 marzo. La patch sarà come sempre la metà della stagione, ovvero la 8.5, che andrà a introdurre nuovi campioni, toglierne altri e modificare tratti e oggetti: sia nel tentativo di mescolare le carte per continuare a rendere il gioco appetibile sia per bilanciare il gameplay tentando di renderlo più competitivo.

Quattro nuovi tratti

“Già con l’inizio di questo set il nostro obiettivo era portare più competizione, cercando di diminuire i fattori casuali il più possibile senza però snaturare la natura in parte aleatoria del gioco: con questo mid-set cerchiamo di apportare gli ultimi bilanciamenti per ottenere l’effetto desiderato”. In particolare 15 campioni saluteranno il board di Tft insieme a tre tratti, mentre Glitched Out accoglierà quattro nuovi tratti, di cui sarà associato esclusivamente a uno dei nuovi campioni a costo 5.

Come funzionano

InfiniTeam permetterà ai giocatori che lo schierano di ottenere delle copie degli stessi campioni, versioni provenienti da linee temporali alternative che avranno un oggetto differente per ogni Augment posseduto. Le copie hanno però vita e danni ridotti. Poi ci sarà Quickdraw che permetterà di lanciare colpi addizionali con danno incrementato. Riftwalker, che si attiva solamente a tre rappresentanti, porta sul tavolo da gioco Zac, campione che abbandonerà la pool con l’uscita di Glitched Out ma che potremo così continuare a vedere.

Un nuovo Ezreal

Infine Parallel che è il tratto unico assegnato a Ultimate Ezreal. Ciò significa che esisteranno legittimamente due versioni del campione: quello a costo due e quello a costo cinque. Quello a costo minore “imparerà” dall’altra e la sua abilità diventerà un fascio di luce che colpisce tutti i nemici sulla stessa linea retta, mentre l’abilità di Ultimate Ezreal evoca un duplicato addizionale.

I nuovi campioni

Oltre a Ultimate Ezreal, faranno la loro comparsa in questo nuovo set anche Lucian, Pantheon, entrambi a costo-uno, Pyke a costo due, Gnar, Morgana, Shen e Vex a costo tre, Aatrox, Garen, Jhin, Neeko, Twisted Fate, Warwick a costo quattro. In particolare Morgana e Aatrox rappresentano le due nuove “minacce”, quelle che fanno parte del tratto Threat, “minaccia” appunto. È un tratto introdotto proprio con il Set 8 che non hanno particolari abilità aggiuntive ma che portano con sé danni, controlli e soprattutto flessibilità: “Volevamo dei campioni che potessero essere utilizzati per la loro potenza intrinseca e non per la sinergia con altri”.

Le due minacce: Morgana e Aatrox

Morgana è un costo-tre che diminuisce l’armatura e la resistenza magica degli avversari: “È lo strumento migliore contro i tank, prenderà il posto di Cho’Gath”, hanno sottolineato gli sviluppatori. Morgana inoltre stordisce i due avversari più vicini facendo loro danno. Aatrox invece sostituirà Zac: con la sua abilità Soul Crush guadagna vita mentre infligge danno magico finché non si trasforma in un Darkin, la sua forma demoniaca. Una volta trasformato, Aatrox inizia a fare danni ad area, curandosi al tempo stesso.

Il nuovo carosello

Tra le novità più importanti c’è anche il Glitched Out! Carousels, di cui parleremo tra poco, che porta con sé una miglioria importante: “Alla fine del carosello l’oggetto associato al campione sarà automaticamente reso disponibile, senza più dover vendere l’unità per usufruirne”. Un cambio decisamente significativo che aumenta le possibilità di gestire al meglio oggetti e unità in base alle preferenze di ogni giocatore.

Quando si trova

La novità più grande è però il nuovo carosello che arriva con lo Stage Due: le unità potrebbero avere con loro un componente di un oggetto, oppure un duplicatore di campioni, oppure ancora un item intero o due componenti. Da sottolineare che il Glitched Out! Carousel avviene sempre allo Stage 2 ma potrebbe avvenire, con probabilità minore, anche negli altri caroselli: più arrivano avanti nel gioco, più avranno impatto portando con sé Uova Dorate, Lesser Duplicator o persino gli Artefatti di Ornn.