Il tricolore vince ancora: Reply Totem campioni mondiali di Brawl Stars

Fondati solamente nel 2019, i Reply Totem si sono interessati sin da subito dei titoli competitivi sviluppati per mobile. Un campo poco esplorato in Italia, nonostante l’enorme popolarità, ma soprattutto un segmento dove le lacune del Bel Paese in termini di competitività a livello internazionale possono essere colmate tramite la crescita individuale dei giocatori. La chiave per costruire il successo ottenuto anche e soprattutto a livello internazionale per i Reply Totem è la progettualità, termine che calza a pennello per descrivere la loro impresa di caratura mondiale.

La lungimiranza dei Reply Totem

In un Paese dove spesso la mancanza di infrastrutture e regolamenti ha reso gli investimenti in campo esport insufficienti, una giusta pianificazione, unita ad uno staff eccellente, ha permesso ad un team formato da due giovani ragazzi italiani ed un tedesco di intraprendere un percorso di crescita sfociato nella vittoria di 100.000 $ grazie al primo posto nelle Esl Snapdragon Masters, uno degli eventi più importanti al mondo su Brawl Stars, titolo mobile targato Supercell.

Gli artefici dell’impresa

Maurizio “Maury” Tunno, Marwane “Maru” Lahrace e Erik “Joker” Bravo non sono arrivati a Chiba, nella splendida cornice del DreamHack Japan, da favoriti, nonostante fossero i finalisti europei. Il loro cammino nel torneo non è stato affatto facile; in semifinale hanno affrontato i Crazy Racoon, campioni del mondo 2021, battuti con un convincente 3-1, ma la vera sofferenza è arrivata durante la finale contro i Tribe Gaming (team di proprietà inglese ma formato da 3 giocatori americani), partita in cui la vittoria è arrivata solamente all’ultimo set.

Il valore del talento

Fabio Cucciari, ceo e fondatore dei Reply Totem ha usato parole degne di un’impresa: “Abbiamo visto tre ragazzi incredibili capaci di dimostrare il valore del talento, dell’impegno e della maturità competitiva ai massimi livelli”. Premiati come Best Italian Organization agli ultimi Italian Esports Awards, i Reply Totem hanno iniziato il loro percorso su Brawl Stars nel 2020, ben tre anni fa. Un percorso lungo, iniziato con quella che una volta era la Serie A italiana del mondo gaming, che li ha portati a professionalizzare la figura dei giocatori, mettendo a loro disposizione un team manager, un coach e un analyst, oltre ad una struttura forte sui social media, ormai indispensabile oggi. Tutti fattori che hanno in comune, appunto, la progettualità: e che alla fine ha portato a un risultato che glorifica l’intera Italia esportiva.