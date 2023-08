Brawl Stars: al mondiale ci saranno ancora una volta i Reply Totem

Anche per la stagione 2023 i Reply Totem avranno l’occasione di giocarsi il mondiale di Brawl Stars grazie alla qualificazione conquistata con largo anticipo. Si tratta della terza partecipazione consecutiva per l’organizzazione italiana che si è ormai ritagliata uno spazio significativo nella scena europea e internazionale. A maggio scorso, ad esempio, i Reply Totem avevano trionfato in Giappone alle finali mondiali del circuito delle Snapdragon Series .

Certezza europea

La vittoria a luglio delle Monthly Finals, come vi avevamo raccontato qui, ha aperto le porte alla qualificazione al mondiale, senza tuttavia avere la certezza matematica. La conquista del pass per le finali mensili di agosto, che si giocheranno nei prossimi giorni, ha messo il punto esclamativo su un posto al mondiale, assicurandosi di rientrare nella Top 3 della regione Emea. Un altro traguardo di grande importanza per un roster che durante questo anno solare ha già saputo stupire al Mondiale Snapdragon di Tokyo.

Terzo mondiale

Sarà quindi il terzo mondiale di fila per Maury e Maru, il secondo per IDarkJoker, talento tedesco acquisito nel 2022. “I ragazzi si approcceranno a questa edizione con aspettative e preparazione sicuramente differenti dagli anni precedenti. La grande novità sarà sicuramente quella di esser finalmente riusciti a valicare uno dei muri del passato; al mondiale di Tokyo sono infatti riusciti a battere la formazione giapponese di Sitetampo, campione del mondo 2021”, hanno raccontato i Totem.

Ancora protagonisti

Fabio Cucciari, co-founder di Reply Totem, ha commentato: “Altro anno, altra partecipazione al torneo più prestigioso del titolo di casa Supercell, partecipare per noi è un'ossessione. Ci saranno ben $1.000.000 in palio e i migliori 12 team del mondo pronti a battersi. Nei due anni passati abbiamo avuto la maledizione dei team giapponesi, un ostacolo per noi apparentemente impossibile da superare. Le cose però sono cambiate, arriveremo infatti alle finali di novembre nelle vesti di Campioni Mondiale Snapdragon in carica, un’aura di sicurezza e prestigio che sicuramente mancava nelle precedenti edizioni”.

Mondiali in anticipo

Cucciari prosegue: “Siamo estremamente contenti di esserci immediatamente qualificati come uno dei primi 3 seed della regione EMEA, risparmiandoci la partecipazione, a volte con destino aleatorio, al last chance qualifier. Un ringraziamento come sempre va ai nostri partner di eccellenza, primo su tutti Reply, che come sempre ci permette di operare nelle condizioni migliori possibili. Ora testa alle ultime competizioni pre-mondiale, la soddisfazione di arrivare come testa di serie potrebbe rivelarsi cruciale per quanto riguarda l’aspetto psicologico del torneo”.