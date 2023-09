Su Rocket League è Juventus-Palermo

Una sfida che per anni ha rappresentato il fascino del grande calcio, l’eterna sfida tra nord e sud: Juventus contro Palermo. Da un lato la squadra più titolata d’Italia, dall’altro la principale rappresentante del calcio siciliano, assente dalla Serie A e dal calcio che conta ormai dal 2017. Rifondato l’ultima volta nel 2019, il Palermo oggi appartiene al City Football Group, lo stesso che detiene il Manchester City. Nell’attesa che la società rosanero possa tornare in Serie A e incontrare nuovamente i bianconeri, per il momento la sfida arriva negli esports con Rocket League.

L’arrivo dei bianconeri

La Juventus non è certa estranea al mondo degli esports. Dopo i primi tre anni passati sul vecchio Pes, oggi eFootball, di Konami, durante i quali si è persino laureata campione d’Europa, la società bianconera è approdata un anno fa su Fifa 23, il franchise di Electronic Arts che a partire dal prossimo capitolo in uscita tra pochi giorni si chiamerà EA FC 24. Un’avventura, quella su Fifa, realizzata in collaborazione con una delle organizzazioni esports più affermate in Italia, i Dsyre, protagonisti sia nella scena di Valorant che in quella di League of Legends. La collaborazione è partita nel migliore modi con la vittoria della eSerie A TIM conquistata, per la seconda volta, da Danilo “Danipitbull” Pinto. Adesso si punta a Rocket League.

Perché Rocket League

Per chi non lo conoscesse, Rocket League è un videogioco competitivo in cui con delle classiche macchinine guidate dai giocatori bisogna spingere una palla in rete tramite accelerazioni e acrobazie. Si tratta di un titolo decisamente rapido e intuitivo che coniuga calcio e motori. E ovviamente videogiochi. “Quello tra Juventus e Dsyre è un legame sempre più forte e orientato all'intrattenimento di tutte le audience e strizza un occhio in particolare alle giovani generazioni”, ha sottolineato Gianmarco Pino, Brand Manager Juventus. A rappresentare la società bianconera sono i giocatori Davide "Davoof" Lo Cicero, Lorenzo "Dead-Monster" Tongiorgi e Ario "Arju" Berdin che nelle prime due giornate di campionato hanno conquistato due vittorie su due, facendo bottino pieno.

La neopromossa Palermo

I giocatori della Juventus hanno già vinto in edizioni passate l’Italian Rocket Championship, la Serie A italiana gestita da PG Esports. Discorso diverso per il Palermo che, in collaborazione con l’organizzazione siciliana Cyberground Gaming, ha raggiunto la promozione in Serie A appena pochi mesi fa. E nonostante siano a tutti gli effetti una neopromossa, si trovano in terza posizione con quattro punti conquistati su sei a disposizione. Non solo: il loro Scream è il capocannoniere con 13 gol e 5 volte MVP, Uneasy è l’assistman della competizione mentre Jazil è il giocatore che ha fatto più parate in campionato finora, 5. Ulteriore motivo per dipingere la sfida tra Juventus e Palermo del 21 settembre, ore 22:00, come uno scontro di alta, altissima classifica.