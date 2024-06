Teamfight Tactics, gli sviluppatori: "Grati alla community"

Il 2024 segna un traguardo importante per Teamfight Tactics, il popolare gioco strategico sviluppato da Riot Games. In occasione del suo quinto anniversario, TFT si autocelebra con un evento speciale che riflette la storia del gioco e offre nuove esperienze ai giocatori, ringraziandoli del loro continuo supporto con tante ricompense gratuite. Il team di TFT ha lavorato instancabilmente per creare un evento che non solo celebrasse il gioco, ma che offrisse anche un'esperienza gratificante sia per i nuovi giocatori che per i veterani. "Abbiamo voluto creare un'esperienza che fosse celebrativa e gratificante per tutti i tipi di giocatori", ha dichiarato Peter Whalen, uno dei principali sviluppatori di TFT, in un’intervista esclusiva su Esportsmag.it con Cecilia Ciocchetti. "È un'opportunità per guardare indietro ai cinque anni passati e festeggiare con la nostra community".

Come si crea un evento celebrativo

Creare un evento di questa portata non è stata una passeggiata. L’ambiziosa idea di riportare in gioco tratti dai set passati, combinandoli con l’attuale Set Inked Fates, ha comportato notevoli difficoltà tecniche, poiché le vecchie tecnologie dovevano essere integrate senza causare bug o interferenze con le meccaniche attuali. Ad esempio, il mech del set Galaxies inizialmente comportava problemi essendo posizionato nelle file posteriori della board, comportandosi come un tratto infiltratore. "Portare indietro i tratti dei set passati è stato un grande sforzo tecnico", ha spiegato Christina Grose, lead designer di TFT. "Abbiamo dovuto lavorare intensamente per garantire che tutto funzionasse senza problemi con le meccaniche attuali."

Il grazie alla community

Il successo sorprendente di TFT negli ultimi cinque anni è dovuto in gran parte alla sua vibrante e appassionata comunità di giocatori. La squadra di TFT ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i giocatori che hanno supportato il gioco, fornito feedback e contribuito alla sua evoluzione. La comunità è stata fondamentale nel plasmare TFT, e l'evento del quinto anniversario è un tributo a tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio. "È incredibile vedere quanto il gioco sia cresciuto e come la comunità abbia abbracciato TFT", ha detto Peter. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare esperienze che tutti possano godere, e siamo grati per il supporto continuo". Peter e Christina, membri del team di sviluppo, hanno sottolineato quanto sia gratificante vedere la crescita di TFT e l'accoglienza calorosa della community anno dopo anno, ribadendo l'impegno di Riot Games a creare esperienze che soddisfino tutti i tipi di giocatori e promettendo molte sorprese in serbo per il futuro. Christina ha poi aggiunto: "Il feedback della community è stato essenziale per noi. Continueremo a lavorare duramente per portare nuove ed entusiasmanti esperienze ai nostri giocatori".