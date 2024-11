L’Italia di Pokémon brilla a San Paolo con i fratelli Silva

Dopo la grande vittoria mondiale di Luca Ceribelli a Honolulu nello scorso agosto, è ancora il continente americano a regalare all’Italia due splendide vittorie internazionali nel circuito Vgc - Videogame Championship di Pokémon. A brillare in Brasile sono stati i due fratelli Marco e Pietro Silva, rispettivamente nella finale Masters, la categoria più importante, e in quella Senior, quest’ultima dedicata ai giocatori più giovani.

Un record tutto italiano

Per Marco Silva si tratta di una conferma dopo la vittoria dello scorso anno sempre in Brasile, torneo che evidentemente lo galvanizza. Con la vittoria sullo spagnolo Victor Medina, Marco diventa il primo giocatore Vgc a vincere tre eventi internazionali in carriera: per lui le vittorie sono arrivate all’Internazionale d’Oceania nel 2020, nel Latin America Championship 2023 e nuovamente quest’anno nel Laic 2024. Senza dimenticare che Silva è uno dei giocatori più costanti dell’intero circuito: vittoria al Regional di Jonkoping, in Svezia, nel 2019, due Top 16 raggiunte ai mondiali di Pokémon. Questa appena iniziata è una prima parte di stagione da incorniciare per Marco Silva che appena due settimane fa, in Polonia, aveva raggiunto la finale del Gdansk Regional Championship di Danzica, poi persa nel derby tutto italiano con Federico Camporesi.

Una famiglia d’oro

Per il fratello Pietro, ancora 13enne, è invece la prima vittoria in un internazionale nella categoria Senior, arrivata contro il peruviano Carlos Verastegui. Per Pietro è un inizio di carriera già costellata di importanti risultati: finalista in Polonia, come il fratello, a Gdansk pochi giorni fa, Top 4 al mondiale 2023 di Yokohama (nella sezione Junior), Top 8 all’internazionale di San Paolo un anno fa e campione dell’internazionale europeo di Londra nel 2023, sempre nella categoria Junior. L’Italia continua a sfornare un talento dopo l’altro nella scena competitiva Vgc di Pokémon: il futuro appare decisamente splendente.