Hearthstone, annunciato il Masters Tour di Madrid

Poche ore fa è stata svelata la location che entro la fine dell'anno ospiterà il secondo evento ufficiale "Masters Tour" sul suolo europeo.

Stiamo parlando di un nuovo ed importantissimo evento che riguarderà la scena mondiale di Hearthstone , un torneo che andrà in scena per un intero weekend e che sarà anche l'ultima delle tappe scelte da Blizzard per il 2020 del circuito competitivo.

Il torneo si svolgerà In diretta dall'IFEMA di Madrid, dall'11 al 13 di Dicembre, ed avrà un montepremi finale di ben 250 mila Dollari, che saranno divisi tra i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo.

Anche per l'edizione spagnola del Masters Tour il torneo inizierà con 5 round di svizzera che verranno giocati durante il day 1, a questi seguiranno poi altri 4 round di svizzera durante il day 2, ai quali però potranno accedere solamente i giocatori che avranno ottenuto almeno 3 vittorie o comunque non più di 2 sconfitte.

Al termine della fase svizzera vi sarà poi quella ad eliminazione diretta dei playoff, alla quale parteciperanno unicamente i migliori 8 giocatori del torneo.

Il calendario

10 Dicembre:

• Registrazione giocatori e Check-in: 2.00pm CET – 8.00pm CET.

11 Dicembre:

• Check in: 8.00am CET– 8.30am CET

• Player meeting – 8.30am CET

• Swiss Round 1 – 9:00am CET

12 Dicembre:

• Swiss Round 6 – 9:00am CET

13 Dicembre:

• Top 8 Playoffs – 9:00am CET

Non sono ancora disponbili ulteriori dettagli riguardo l'evento, ne tantomeno è possibile conoscere i nomi dei giocatori partecipanti visto che si devono ancora tenere le fasi di qualificazione.

La speranza è ovviamente quella di vedere moltissimi giocatori della scena italiana protagonisti a Madrid, a caccia del miglior piazzamento possibile.