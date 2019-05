Notorious Legion e Monster insieme: avviata la collaborazione tra esport e energy drinnk

L'accordo prevede una divisione dei ruoli tra i due collaboratori. Notorious Legion Esport creerà tornei sui principali videogiochi a tema motori, con in palio premi ed esperienze uniche nel loro genere, grazie alla partecipazione di Monster Energy Italia, sponsor di atleti e squadre come Valentino Rossi, Yamaha, Kawasaki e molti altri.

Questi eventi avranno luogo dentro e fuori dai circuiti e presso alcuni negozi GameTekk selezionati. I giocatori avranno la possibilità di vincere l’ingresso ai circuiti, repliche di caschi o vivere la Monster Experience, avendo l’accesso esclusivo all’hospitality Monster ed incontrare i propri idoli, così come la possibilità di vincere numerosi gadgets.

Il CEO di Notorious Legion ha affermato:

“Monster Energy è uno dei marchi più importanti ad oggi presenti sia all'interno del mondo Gaming ma anche sportivo, aver stretto una partnership per quanto riguarda questi eventi per noi è motivo di grande orgoglio e l'inizio di un percorso che non si vuole fermare al solo 2019. Motorsport ed Esport si stanno avvicinando sempre di più, creando grande interesse tra addetti ai lavori, partner e pubblico. Non c'era modo migliore di far incontrare questi due mondi se non attraverso i più grandi eventi Motorsport mondiali su suolo italiano insieme a Monster Italia.”

Gli appuntamenti:

11/12 MAGGIO, MANTOVA - MXGP LOMBARDIA (disputato)

1/2 GIUGNO, MUGELLO - MOTOGP GRAN PREMIO D'ITALIA

21/22/23 GIUGNO, MISANO - WSBK SAN MARINO

17/18 AGOSTO, IMOLA - MXGP SAN MARINO

14/15 SETTEMBRE, MISANO - MOTOGP GRAN PREMIO DI SAN MARINO

8 SETTEMBRE, MONZA - F1 GRAN PREMIO D'ITALIA

14/15 SETTEMBRE, MISANO - MOTOGP GRAN PREMIO DI SAN MARINO

DICEMBRE, MONZA - MONZA RALLY SHOW



Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi