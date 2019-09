Reghium Esports: inaugurata la Gaming House

Il 31 agosto a Reggio Calabria è stata presenta la Gaming House della Reghium Esports, primo team della città dedicato ai videogiochi competitivi. Dopo la nascita dell'associazione e dell'organizzazione, affiliata al settore GEC - Giochi Elettronici Competitivi, è avvenuta l'apertura della struttura al pubblico con l'obiettivo di fornire un punto di riferimento a tutte le persone appassionate di gaming e di gaming a livello competitivo.

Un punto d'incontro per chi vuole confrontarsi con persone che condividono la stessa passione, per seguire i più importanti eventi di esport italiani e internazionali e per chi vuole giocare con le migliori "macchine" da gaming in circolazione. Un modo anche per mettersi alla prova e capire se si hanno le potenzialità per sfondare come videogiocatore competitivo. La gaming house servirà ovviamente anche per supportare i giocatori ufficiali della propria squadra, in modo da rendere più semplice il raggiungimento degli obiettivi competitivi.

Presenti sia postazioni PC che PS4 e Xbox, per dare il giusto a ogni tipo di giocatore. Numerosi anche i titoli presenti: FIFA, PES, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends, Counter-Strike, Rainbow Six Siege, Overwatch e League of Legends, solo per citare i più seguiti e giocati, e molti altri. Presente anche un simulatore di Formula1, nuova frontiera dell'esport e del simracing.

Tutte le informazioni sulla Reghium Esports ASD sono disponibili sul sito ufficiale.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi