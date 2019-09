Adidas e PG Esports presentano l'Arena per la Milan Games Week

Dal 27 al 29 settembre torna la Milan Games Week a Fiera Milano Rho con un’area di circa 16 mila metri quadrati ad hoc per i videogiochi competitivi, con tornei nazionali e internazionali: il Radio 105 MGW ESPORTSHOW. Tre giorni tutti da seguire nella scenografica Adidas Esports Arena: da League of Legends e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege alla finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, fino ad arrivare ad una intera giornata pensata per la community del gaming. A questo già ricco programma si aggiungono anche le attività supportate e organizzate da PG Esports che si svolgeranno nei rispettivi stand: in primis, una delle tappe di qualifica della Logitech G Challenge, il torneo basato sul videogioco Project Cars 2 che vede alcuni tra i migliori giocatori al mondo competere per un posto in McLaren Shadow, il programma esport di McLaren, ma anche la finalissima della Gillette Bomber Cup, competizione tutta dedicata a Fortnite con un montepremi da 8 mila euro dove sarà presente anche CiccioGamer89.

Venerdì 27 settembre l’imponente Adidas Esports Arena ospiterà il PG Nationals Intel Showdown, un evento imperdibile che vedrà i volti più noti della scena competitiva italiana di League of Legends e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sfidarsi senza esclusione di colpi. I migliori team emersi dai PG Nationals, il format di tornei targato PG Esports che prevede diverse competizioni dedicate sia al videogioco Riot Games, sia a quello Ubisoft, dovranno affrontare faccia a faccia alcune delle più importanti squadre provenienti dall’Europa, proponendo così al pubblico una pura esperienza esports di altissimo livello.

Sabato 28 settembre l’appuntamento sarà invece con la finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup. Nella Adidas Esports Arena 8 fra i migliori giocatori italiani del videogioco di carte collezionabili Hearthstone si contenderanno il titolo italiano e un montepremi di 6 mila euro. Un torneo live dal sapore fantasy, che sta attualmente vedendo gareggiare i giocatori di tutto il Paese all’interno delle filiali di nuovo layout della banca, rinnovate nel segno dell’apertura e della condivisione degli spazi. Nuovi sfidanti potranno accedere all’area di Intesa Sanpaolo del Radio 105 MGW ESPORTSHOW per incontrare altri giocatori e mettersi alla prova liberamente sul titolo di casa Blizzard.

Domenica 29 settembre, a chiudere la Milan Games Week 2019 targata PG Esports, la Adidas Esports Arena sarà tutta dedicata al genere Battle Royale che, con milioni di giocatori in tutto il mondo, è il fenomeno degli ultimi anni tanto da cambiare letteralmente l’industria videoludica.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi