FIFA sbarca su Sky grazie alla collaborazione con Pro2Be

Annunciata con un comunicato stampa la nuova collaborazione tra Pro2Be Esports, agenzia di gestione dei diritti d'immagine e di procura per professionisti del mondo dell'Esport, e Sky Italia per portare in onda sui canali italiani della payTV alcuni giocatori professionisti di FIFA 20.

Le partite virtuali andranno in onda durante il programma Sky Summer Night, trasmissione in onda sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, dedicata alla cronaca delle gare in direta su DAZN e condotta da Stefano Meloccaro e Roberta Noè, con la partecipazione di diverse personalità di spicco del panorama di Sky Italia (tra cui Marco Nosotti, Riccardo Trevisani e Luca Marchetti).

Grazie all’accordo, che durerà almeno fino a fine stagione, i giocatori professionisti assistiti dall’agenzia Pro2Be simuleranno virtualmente la gara di Serie A raccontata in studio. Oltre i tantissimi ospiti del format televisivo, i videogiocatori professionisti saranno collegati da remoto ad ogni puntata, al fine di offrire agli spettatori un contenuto originale e particolare che lega il mondo dello sport e quello degli esports.

A questo proposito, Roberto Forzano, Co-Fondatore di Pro2Be Esports ha parlato a nome della sua agenzia, dichiarando che "siamo felici di annunciare questa iniziativa su cui lavoravamo da diverso tempo, offrendo un nuovo contenuto a tutti gli appassionati di calcio e gaming. La collaborazione rappresenta infine un’altra importante vetrina per i nostri talenti".

A commentare l'iniziativa anche Manuel Monzani, membro del Direction Desk di SkySport24, sostenendo che "gli eGames sono ormai una realtà nel panorama sportivo internazionale. Attraverso la collaborazione con Pro2Be intendiamo portare questo nuovo modo di giocare e guardare lo sport anche all’interno dei nostri programmi, da sempre un’avanguardia per i contenuti proposti al pubblico. Credo sia solo l’inizio di un percorso lungo e molto interessante. Per Sky Sport, per Pro2Be e per tutti i nostri abbonati".

Il primo appuntamento, in cui saranno impegnati i giocatori professionisti Domenico D’Aspromonte ed Emiliano Di Gianni, è in programma per Sabato 4 Luglio a partire dalle 21.30 con la partita tra Milan e Lazio.