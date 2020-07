FIDE, Igor Lanzoni sarà il nuovo Presidente

Nata ad inizio maggio come risultato della fusione tra GEC (Giochi Elettronici Competitivi) e ITeSPA (Italian Esports Association), la FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche) si pone l’obiettivo di diventare, all’interno del CONI, la Federazione di rappresentanza per tutte le discipline legate ai videogame nel territorio italiano, al fine di istituzionalizzare e organizzare in modo sempre migliore la realtà degli Esports in Italia.

A poco più di due mesi di distanza dalla fusione, è stato ufficialmente presentato l'organigramma che guiderà l'operato della nuova entità.

Le novità più importanti sono proprio quelle riguardanti i vertici della FIDE: l'ormai ex Presidente di Fide Paolo Blasi (già fondatore e Presidente di ITeSPa) ha infatti lasciato l’incarico per far spazio ad Igor Lanzoni, Stella al Merito del CONI che riveste anche il ruolo di Vicepresidente della IJJF (ovvero la Federazione Internazionale di Ju Jitsu), nonché membro del board della WDA, l’Associazione Mondiale di Dodgeball.

Paolo Blasi resterà però all’interno della struttura amministrativa della FIDE ricoprendo il ruolo di Segretario Generale, mentre al Presidente Lanzoni si affiancheranno il Direttore Generale Marco Tommasini (Presidente di FederSwiss), il Videpresidente (ex Vicepresidente di ITeSPa) Giulio Cecinelli e l’altro Vicepresidente Giorgio Pica, proveniente dal mondo di GEC in cui per anni ha ricoperto il ruolo Segretario Nazionale.

Fanno poi parte del Consiglio Federale diversi Consiglieri e Consulenti, tra cui spiccano i nomi di Diego Maulu (Direttore Generale di ASI) e Clemente Rovere, altra storica figura di Giochi Elettronici Competitivi.