Apre in Giappone il primo hotel interamente dedicato agli Esports

Come se l'Oriente (ed il Giappone in particolare) non fossero mete già abbastanza ambite da tutti gli appassionati di Esports del mondo, ad Osaka ha da poco aperto i battenti un nuovo hotel interamente dedicato al mondo dei videgiochi ed in particolare di quelli competitivi: gli Esports, appunto.

Similmente a quanto già successo in Corea del Sud, il neonato eZOne Esports Hotel sarà un vero e proprio punto di riferimento per tutti i fan che vorranno organizzare le proprie vacanze nella metropoli nipponica, magari già in occasione delle prossime Olimpiadi (previste per il 2020 ma posticipate a causa CODIV-19), che saranno tenute a Luglio 2021 nella città di Tokyo.

L'albergo è situato nel quartiere Nipponbashi e da pochi giorni ha iniziato a tenere alcuni eventi privati di pre-apertura in attesa del taglio del nastro.

Dei nove piani disponibili i primi tre saranno dedicati al gaming ed agli Esports (con ben 71 postazioni PC di alta fascia sparse tra i piani) mentre gli altri sei saranno adibiti ad albergo "tradizionale" con un totale di 94 camere da letto, molte delle quali fornite anche di PC di fascia alta sui quali poter giocare ai propri videogiochi preferiti.

In particolare, il primo piano potrà essere adibito a vera e propria arena per l'organizzazione di tornei e competizioni, mentre al terzo piano è situata un'area community dove giocatori, ospiti e soggiornanti possono rilassarsi in compagnia.

Come ormai da tradizione nella realtà albergativa orientale, le camere saranno divise tra quelle cosiddette a "capsula" (di misura molto ridotta, con pochissimo spazio libero e senza bagno o altri locali) a partire da circa 30-40€ a notte, e quelle a misura "standard" (che possono ospitare dalle 2 alle 4 persone) che però avranno comprensibilmente un prezzo più elevato: tra i 100€ ed i 300€ a notte.