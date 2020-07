ESL sceglie GG.BET come partner globale di scommesse

ESL ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership con GG.Bet, il servizio di scommesse online sugli Esports con base nell'isola di Curacao probabilmente più famoso al mondo.

GG.Bet sarà il partner globale ufficiale per alcune selezionate competizioni di Dota 2 e Counter Strike: Global Offensive organizzate da ESL, ed in particolare saranno coperte due delle manifestazioni esportive più influenti del panorama offerto da ESL, l'ESL One e gli Intel Extreme Masters (IEM), oltre anche alle stagioni 11 e 12 delle Pro League di ESL.

Il servizio di bookmaking offrirà così quote dettagliate per tutte le partite dei tornei sopra menzionati, oltre che a particolari segmenti di produzione integrati nelle trasmissioni degli eventi così da rendere l'esperienza utente più ricca e completa, attraverso la condivisione di dati, statistiche, previsioni ed altro sulle competizioni in corso.

Parlando di quest'unione, Stephan Schroeder (Vicepresidente Anziano della sezione Global Brand Partnerships EMEA di ESL) ha commentato: "GG.bet è stato uno dei maggiori sostenitori dei principali tornei di ESL e siamo estasiati di poter portare la nostra collaborazione ad un livello superiore. Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l'esperienza offerta dai nostri tornei e questa partnership globale porterà nuove opportunità per tutti i fan degli Esports".

Dall'altro lato Richard Collins, Chief Marketing Officer di GG.Bet, ha aggiunto: "Siamo fieri di diventare il partner su scala globale di ESL per quanto riguarda le scommesse nell'ambito di alcuni dei tornei di Esports più importanti al mondo. Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di offrire un'esperienza di betting migliorata e un'offerta di previsioni ed analisi accurate a tutti i fan in giro per il mondo!"