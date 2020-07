La DUX Gaming di Courtois acquista L'Inter de Madrid

Non sembrano volersi fermare gli investimenti mirate ad unire il mondo sportivo tradizionale con il dirompente universo degli Esport: stavolta ad acquistare l'Internacional de Madrid-Boadilla, squadra militante nella Seconda Divisione B Spagnola, è niente meno che il portiere del Real Madrid e della nazionale Belga Thibaut Courtois.

Il 28enne ha infatti rilevato la quota di maggioranza del team spagnolo tramite la DUX Gaming, organizzazione eSports di cui è recentemente diventato proprietario insieme all’attaccante del Real Betis Borja Iglesias.

L'imprenditore Stephen Newman è stato riconfermato nel suo ruolo di presidente e con lui tutto il resto dello staff dirigente: "Siamo sempre stati un club innovativo – ha commentato Newman – e ora facciamo un ulteriore passo in avanti. Il legame con la DUX Gaming è forte, condividiamo gli stessi valori di sportività ed etica. Come dice il nostro nome, facciamo un salto internazionale, diventando una squadra sia reale che virtuale”. A questo proposito, importante sottolineare come la società stessa abbia confermato che i calciatori tesserati potranno prendere parte anche alle competizioni su titoli virtuali (FIFA, PES) ai quali la squadra deciderà di iscriversi.

Se però, come abbiamo detto, l'organico direttivo resterà lo stesso, a cambiare saranno diversi tratti identitari della società, a partire dal nome: non più Internacional de Madrid-Boadilla, bensì DUX Internacional de Madrid. A cambiare saranno anche lo stemma della squadra e i colori sociali, che passeranno dal rossonero al bianconero.