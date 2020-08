Niko Partners: l'Asia vale metà del mercato esport globale

519 milioni di dollari. Ecco a quanto ammontano i ricavi netti generali prodotti dal mercato esport asiatico durante il 2019 grazie a sponsorizzazioni, licenze, incassi da biglietteria, vendita di prodotti commerciali a tema (il cosiddetto "merchandising") e altre entrate legate esclusivamente al mondo esports. La cifra, che rappresenta più del 50% delle entrate globali degli esport, non tiene dunque conto dei ricavi generati dai giochi in sè (che sono da sempre la fetta più grande), ma solo di quelli di ciò che sta "intorno" alla scena esport.

Scena che, sempre secondo il rapporto, ha un bacino di appassionati stimato in almeno 510 milioni di fan soltanto in Asia.

I dati raccolti da Niko Partners nel rapporto interamente dedicato al mercato asiatico degli esport, poi, mettono in evidenza un altro dato che conferma lo strapotere asiatico nell'ambito economico-finanziario delle competizioni digitali: l’Asia ha contribuito al 68% delle entrate globali generate tramite titoli esport mobile, con la popolarità di quest'ultimi che ha portato ad una crescita del 244% nei montepremi delle competizioni.

Il mercato esport mobile (quello cioè su smartphone e tablet), infatti, ha subito una vera e propria impennata in popolarità tanto nel mondo Occidentale quanto in quello Orientale: sempre il rapporto, infatti, mette in evidenza come in Asia gli esport "mobili" abbiano generato un fatturato annuo complessivo di quasi 40 miliardi di dollari solo nel 2019.

Altro aspetto messo in luce dal rapporto è la crescita costante di videogiocatrici donne che si interessano in generale alla scena esport: rispetto al 2018, queste ultime sono cresciute di quasi un quinto (il 18.8%) con la previsione che questo numero possa aumentare di un ulteriore 15% entro fine 2020.